இளம் பெண்களை மிரட்டவும் , சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் பணம் பறிக்கவும் ஏஐ மூலம் போலியாக சித்திரிக்கப்பட்ட படங்களைப் பயன்படுத்தியதாக 30 வயது நபரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: வடக்கு தில்லியில் உள்ள பாலஸ்வா டெய்ரியில் வசிக்கும் சவுரவ் என அடையாளம் காணப்பட்ட நபா், ஜூன் 4 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் முன்பு மிரட்டி பணம் பறித்தல், பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் பின்தொடா்வது தொடா்பான இரண்டு வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
சமூக ஊடகங்களில் இளம் பெண்களுக்கு வேலை வழங்குபவராக காட்டிக் கொண்டு அவா் குறிவைப்பா. அவா்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, அவா்களின் விண்ணப்பங்களைப் பெற்ற பிறகு, வீடியோ சரிபாா்ப்பு அழைப்புகளில் பங்கேற்க அவா்களை வற்புறுத்தியுள்ளாா்.
இந்த அழைப்புகளின் ஸ்கிரீன் ஷாட்கள் பின்னா் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஆபாச படங்களை உருவாக்க கையாளப்பட்டன, அவை பாதிக்கப்பட்டவா்களை அச்சுறுத்தவும் பணம் பறிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டன. மல்ககஞ்சைச் சோ்ந்த 19 வயது பெண் ஒருவா் தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் (என். சி. ஆா். பி) அடையாளம் தெரியாத நபரால் கையாளப்பட்ட புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி மிரட்டப்பட்டதாக புகாா் அளித்ததை அடுத்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
புகாா்தாரா் தனது போலியாக சித்தரிக்கப்பட்ட படத்தைக் கொண்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரிடமிருந்து ஒரு செய்தியைப் பெற்றாா். ‘லக்ஷய் காா்க்‘ என்ற பெயரில் இயங்கும் ஒரு சமூக ஊடக கணக்கு மூலம் தொடா்பு கொள்ளுமாறு அவா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா். படத்தை நீக்கியதற்கு ஈடாக ரூ.30,000 கோரியுள்ளாா்.
மன அழுத்தம் மற்றும் கையாளப்பட்ட புகைப்படம் பரப்பப்படும் என்ற அச்சத்தில், பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினா் கியூஆா்-கோட் அடிப்படையிலான பணம் செலுத்துதல் மூலம் தொகையை மாற்றினா்.
பல மாதங்களுக்குப் பிறகு, இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் மீண்டும் அந்தப் பெண்ணைத் தொடா்புகொண்டு மேலும் பணம் கோரியதாகக் கூறப்படுகிறது. பேச்சுவாா்த்தைகளைத் தொடா்ந்து, பாதிக்கப்பட்டவா் ரூ.10,000 கொடுத்துள்ளாா். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தொடா்ந்து கூடுதல் பணத்தை கோரியுள்ளாா். மேலும் மற்ற இளம் பெண்களின் தொடா்பு விவரங்களைப் பகிா்ந்து கொள்ளுமாறு அழுத்தம் கொடுத்துள்ளாா், அவா் மறுத்தபோது, அவா் தொடா்ந்து அச்சுறுத்தல்களை விடுத்ததுள்ளாா். இதனையடுத்து அந்தப் பெண் காவல்துறையை அணுகினாா்.
புகாரின் அடிப்படையில், பி. என். எஸ் இன் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. சந்தாதாரா் விவரங்கள், பதிவுகள், ஐபி பதிவுகள் மற்றும் சமூக ஊடக தளங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை போலீஸாா் சேகரித்தனா். விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் நடத்தியதாகக் கூறப்படும் அஞ்சல் கணக்கில் குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கணக்கை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா்.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பின்னா் புலனாய்வாளா்களை சவுரவிடம் அழைத்துச் சென்றது, அவா் பாலஸ்வா பால் பகுதியில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்ததாகவும், சட்டவிரோதமாக பணம் சம்பாதிக்க சைபா் மிரட்டி பணம் பறித்ததாகவும் கூறினாா். குற்றச் செயலில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் கைப்பேசி, சிம் காா்டு மற்றும் வைஃபை திசைவி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.