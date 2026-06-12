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புதுதில்லி

குருத்வாரா பங்களா சாஹிப்பில் பக்தரிடம் தங்கத் தாலியைத் திருடிய பெண் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:40 am IST

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புது தில்லியில் உள்ள குருத்வாரா பங்களா சாஹிப்பில், பெண் பக்தா் ஒருவரிடமிருந்து தங்கத் தாலிச் சங்கிலியைத் திருடியதாக 36 வயதுடைய பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் காவல்துறையினா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

மகாராஷ்டிராவின் நந்துா்பாா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வைஷ்ணவி சவான் சௌஹான் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்தப் பெண்ணிடமிருந்து, திருடப்பட்ட நகை மீட்கப்பட்டதாகக் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தில்லி உத்தம் நகரைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா் புதன்கிழமை காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகாா் அளித்தாா். அதில், தனது குடும்பத்தினருடன் குருத்வாரா பங்களா சாஹிப்பிற்குச் சென்றிருந்தபோது, தனது தங்கத் தாலிச் சங்கிலி திருடு போனதாக குறிப்பிட்டிருந்தாா்.

குருத்வாராவின் பெண்கள் குளியலறைப் பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத பெண் ஒருவா் அந்த நகையைத் திருடியதாகப் புகாா்தாரா் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தாா்.

இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையின்போது, குருத்வாரா வளாகத்திற்குள்

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பெண் இருப்பது குறித்த தகவல் காவல்துறையினருக்குக் கிடைத்தது.

அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில் செயல்பட்ட காவல்துறைக் குழுவினா் அப்பெண்ணைக் கண்டறிந்து கைது செய்தனா்.

பெண் காவலா்கள் முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, அவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட தங்கத் தாலிச் சங்கிலி மீட்கப்பட்டது.

மீட்கப்பட்ட நகை தனக்குச் சொந்தமானது மற்றும் திருடப்பட்ட நகைதான் அது என்பதைப் புகாா்தாரா் உறுதிப்படுத்தியதைத் தொடா்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட பெண் முறைப்படி கைது செய்யப்பட்டாா் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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