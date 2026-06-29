மேற்கு தில்லியில் சுமாா் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு காணாமல் சென்ற 12 வயது சிறுவன், பங்களா சாஹிப் குருத்வாரா அருகே பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இந்தா்புரி பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுவனை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினா் அந்தச் சிறுவனைக் கண்டறிந்தனா்.
இதுதொடா்பாக ஓா் அதிகாரி கூறுகையில், ‘சிறுவன் தன்னுடைய விவரங்களைக் காவல் துறையிடம் தெரிவித்தான். அதைத்தொடா்ந்து, அதிகாரிகள் அவருடைய விவரங்களைச் சரிபாா்த்தனா்.
அப்போது, இந்தா்புரி பகுதியில் இருந்து காணாமல் சென்றதாக கடந்த ஜூன் 2-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட சிறுவன், அவா் என்பது கண்டறியப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து, அந்தச் சிறுவன் அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் பாதுகாப்பாக சோ்த்துவைக்கப்பட்டாா்’ என்றாா் அந்த அதிகாரி.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.