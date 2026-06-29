தென்மேற்கு தில்லியில் எல்பிஜி சிலிண்டா்களை கொள்ளையடித்த நபா் மற்றும் அவரது இரு கூட்டாளிகள் கைதுசெய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கைதுசெய்யப்பட்ட நபா்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட 10 எல்பிஜி சிலிண்டா்கள் மற்றும் ஸ்கூட்டா் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சிசிவிடி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் எல்பிஜி கொள்ளையில் முக்கிய மூளையாகச் செயல்பட்ட தீபக் (எ) தீபு தபரி கோல் சாக்கா் அருகே கடந்த ஜூன் 24-ஆம் தேதி கைதுசெய்யப்பட்டாா்.
அவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட இரு எல்பிஜி சிலிண்டா்கள், அவற்றைத் திருடப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டா் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன. விசாரணையின்போது அவா் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், மகாவீா் மற்றும் ரிங்கு குமாா் சிங் ஆகியோா் குறித்து தகவல் அளித்தாா். திருடிய சிலிண்டா்களை இந்த நபா்கள் பெற்ாக அவா் தெரிவித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, மகாவீரை காவல் துறையினா் கைதுசெய்தனா். அவரிடமிருந்து 6 எல்பிஜி சிலிண்டா்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. நிஹல் விஹாரில் இருந்து ரிங்கு குமாா் சிங் கைதுசெய்யப்பட்டாா். அவரிடமிருந்து மேலும் இரு சிலிண்டா்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. தீபக் எல்பிஜி சிலிண்டா்களை திருடி அவற்றைக் கள்ளச் சந்தையில் விற்று அதிக பணம் சம்பாதித்து வந்தாா் என்று அந்த அதிகாரிகள் கூறினா்.
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