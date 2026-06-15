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தலைநகரில் குறைந்த அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவு! இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!!

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (ஐஎம்டி) தகவலின்படி, தலைநகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38.5 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவக்கால சராசரியை விட 1.4 டிகிரி குறைவாகும்.

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கோடை மழை - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 2:59 am IST

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இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (ஐஎம்டி) தகவலின்படி, தலைநகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38.5 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவக்கால சராசரியை விட 1.4 டிகிரி குறைவாகும்.

திங்கள்கிழமை பிற்பகல் மற்றும் மாலை வேளைகளில், பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய மிக லேசானது முதல் லேசான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே சுமாா் 39 மற்றும் 26 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை, தில்லியின் முக்கிய வானிலை நிலையங்களில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38.4 முதல் 39.1 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தது.

ரிட்ஜ் பகுதியில் 39.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது, இது இயல்பை விட 1.2 டிகிரி அதிகமாகும். அதனைத் தொடா்ந்து, லோதி ரோடு பகுதியில் 38.7 டிகிரி செல்சியஸாகவும், பாலம் பகுதியில் 38.6 டிகிரி செல்சியஸாகவும் வெப்பநிலை பதிவானது.

நகரின் பிரதான நிலையமான சஃப்தா்ஜங்கில் அதிகபட்சமாக 38.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானது. அதே நேரத்தில் ஆயாநகரில் இயல்பை விட 3.1 டிகிரி குறைவாக 38.4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானது.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23.4 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 26.2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தது. சஃப்தா்ஜங்கில் இயல்பை விட 1.8 டிகிரி குறைவாக 26.2 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிக உயா்ந்த குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பதிவானது. அதைத் தொடா்ந்து, பாலத்தில் 25.6 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் ஆயாநகரில் 24.8 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானது.

லோதி சாலையில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24.6 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும், ரிட்ஜில் இயல்பை விட 3.2 டிகிரி குறைவாக 23.4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

காற்றில் காலை 8.30 மணிக்கு ஈரப்பதம் 61 சதவீதமாகப் பதிவானது. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, மாலை 4 மணிக்கு காற்றின் தரக் குறியீடு மிதமான பிரிவில் 151 புள்ளிகளாக பதிவானது.

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