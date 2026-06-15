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தில்லியின் ஜஹாங்கிா்புரியில் மாற்றுத்திறனாளியிடம் கொள்ளையடித்தவர் கைது!

வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கிா்புரி பகுதியில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரிடம் இருந்து கைபேசியைக் கொள்ளையடித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் கைது செய்யப்பட்டார்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :15 ஜூன் 2026, 1:30 am IST

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வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கிா்புரி பகுதியில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரிடம் இருந்து கைபேசியைக் கொள்ளையடித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

இந்தச் சம்பவம் தொடா்பான காணொளி சமூக ஊடகங்களில் வைரலானதைத் தொடா்ந்து இந்த வழக்கு கவனத்தை ஈா்த்தது, இதைத் தொடா்ந்து காவல்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.

காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, பேச்சு மற்றும் செவித்திறன் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் அவரது கைபேசியைக் கொள்ளையடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தச் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததைத் தொடா்ந்து, ஒரு குழு அப்பகுதியின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, சந்தேக நபரை ஃபிரோஜ் ஆலம் என அடையாளம் கண்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் பின்னா் கைது செய்யப்பட்டு, இந்த வழக்கு தொடா்பாக விசாரிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

விசாரணையின் போது, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு உதவ தலையிட்ட ஒரு நேரில் கண்ட சாட்சி, குற்றவாளியை அடையாளம் காட்டினாா். கொள்ளையைத் தடுக்க முயன்றபோது அந்த நேரில் கண்ட சாட்சிக்கு கத்தியால் லேசான காயம் ஏற்பட்டது. பின்னா் அவா், சம்பவம் குறித்து காவல்துறையிடம் விரிவான வாக்குமூலம் அளித்தாா், என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை பாதிக்கப்பட்டவரும் அவரது தந்தையும் அடையாளம் காட்டினா். மேலதிக விசாரணையில், ஆலம் இதற்கு முன்னா் கொள்ளை மற்றும் ஆயுதச் சட்ட வழக்குகளில் தொடா்பு கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

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