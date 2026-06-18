நமது நிருபா்
பல மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வந்த குழந்தை கடத்தல் கும்பல் ஒன்றை தில்லி போலீசாா் பிடித்துள்ளனா். இக்கும்பலைச் சோ்ந்த கடத்தல்காரா்கள், இடைத்தரகா்கள், வாங்குபவா்கள் மற்றும் மருத்துவமனை உரிமையாளா் உட்பட 13 போ் கைது செய்யப்பட்டனா் மேலும் 5 பச்சிளம் குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஜூன் 5 அன்று பஹாா்கஞ்சில் உள்ள ஆா்.கே. ஆஷ்ரம் மெட்ரோ நிலையம் அருகே நடத்தப்பட்ட ரகசிய நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து இந்தக் கும்பல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சுமாா் 4 முதல் 5 நாட்களே ஆன ஆண் பச்சிளம் குழந்தையை ரகசிய வாடிக்கையாளா்களிடம் விற்க முயன்றபோது ஜோதி என்கிற கமலேஷ் (37), ஷாலு (43) மற்றும் லலித் ஆகிய மூவரும் போலீசாரால் பிடிக்கப்பட்டனா்.
பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பச்சிளம் குழந்தைகளைப் பெற்று, குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விற்கும் குழந்தை கடத்தல் நெட்வொா்க்கின் ஒரு பகுதியாக இந்தக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
புலனாய்வாளா்களின் கூற்றுப்படி, ஜோதி இந்தக் கும்பலின் முக்கிய ஒருங்கிணைப்பாளராகச் செயல்பட்டாா். இடைத்தரகா்கள் மூலம் குழந்தைகளைப் பெற்ற அவா், ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத்தில் இருந்து குழந்தைகளை விநியோகித்ததாகக் கூறப்படும் சயபாபாய் கமா் என்கிற காலியாவிடமிருந்தும் குழந்தைகளைப் பெற்றுள்ளாா்.
கைது செய்யப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், தனியாா் மருத்துவமனை ஒன்றில் பணிபுரியும் சுயாதீன ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுநா் பிரதிபா மற்றும் குழந்தைகளையும் கும்பல் உறுப்பினா்களையும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல உதவிய ஓட்டுநா் விபின் ஆகியோரையும் போலீசாா் பின்னா் கைது செய்தனா். பச்சிளம் குழந்தையை வாங்குவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ. 2.92 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தை இவா்களிடமிருந்து போலீசாா் கைப்பற்றினா்.
குருகிராமத்தைச் சோ்ந்த வீட்டுப் பணியாளரான ஓம்வதி என்ற மற்றொரு குற்றவாளி, இடைத்தரகராகச் செயல்பட்டு கடத்தல் நெட்வொா்க்கிற்கு குழந்தைகளை ஏற்பாடு செய்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். பேகம்பூரில் உள்ள ஹீரா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையின் உரிமையாளரான டாக்டா் விவேகியின் தொடா்பும் இதில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது கடத்தப்பட்ட குழந்தைகளைத் தனது மருத்துவமனையில் தங்க வைத்து சட்டவிரோத தத்தெடுப்புக்கு அவா் உதவினாா். மேலும், கருத்தரிப்பு சிகிச்சைக்காக வரும் குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளில் வாங்குபவா்களை அடையாளம் காண்பது மற்றும் போலியான பெற்றோா் உரிமையை நிலைநாட்ட போலி மருத்துவ மற்றும் பிறப்பு ஆவணங்களை ஏற்பாடு செய்வது போன்ற செயல்களிலும் அவா் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
தில்லி, ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் பரவியிருந்த விநியோகஸ்தா்கள், போக்குவரத்து செய்பவா்கள், உதவியாளா்கள் மற்றும் வாங்குபவா்களின் நெட்வொா்க் மூலம் இந்தக் கும்பல் செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட வாங்குபவா்களில் குவாலியரைச் சோ்ந்த முகேஷ் மற்றும் ரீமா பால் இவா்கள் இரண்டு குழந்தைகளை வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது, பானிபட்டைச் சோ்ந்த சன்னி அரோரா மற்றும் ரிது அரோரா ஒரு குழந்தையை வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது, மற்றும் பானிபட்டைச் சோ்ந்த சரிகா இவரிடமும் கடத்தப்பட்ட ஒரு குழந்தை இருந்தது ஆகியோா் அடங்குவா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்தக் கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய விநியோகஸ்தராகக் கருதப்படும் காலியா என்பவா் குஜராத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஜூன் 17 அன்று கைது செய்யப்பட்டதாகக் காவல்துறை கூறியது. ஹரியானாவின் பானிபட் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியா் ஆகிய இடங்களிலிருந்து மேலும் நான்கு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டனா் இதன் மூலம் மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐந்தாக உயா்ந்துள்ளது. இவா்களில் சுமாா் 27 நாட்கள் வயதுடைய இரண்டு குழந்தைகளும், நான்கு மாதங்கள் வயதுடைய ஒரு குழந்தையும் அடங்குவா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சட்டவிரோதப் பரிவா்த்தனைகள் நடந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாகக் காவல்துறை கூறியது இதன்படி, குழந்தைகள் 1.5 லட்சம் முதல் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை வாங்கப்பட்டு, பின்னா் 6 லட்சம் முதல் 8 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டுள்ளன.
மீட்கப்பட்ட ஐந்து குழந்தைகளும் குழந்தைகள் நலக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனா் அக்குழு அக்குழந்தைகளின் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளது.
மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளின் உயிரியல் ரீதியான பெற்றோா்களைக் கண்டறியவும், இந்தக் கடத்தல் வலைப்பின்னலின் முழு அளவைத் தெரிந்துகொள்ளவும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.