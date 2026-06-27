வெளி தில்லியின் முண்ட்காவில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் கழிவுநீா் தொட்டிக்குள் விஷ வாயுவை சுவாசித்ததாகக் மூன்று தொழிலாளா்கள் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்ததாக தில்லி தீயணைப்பு சேவை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: முண்ட்கா தொழில்துறை பகுதியில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு கழிவுநீா் தொட்டியில் சிலா் சிக்கியிருப்பதாக மதியம் 12.03 மணிக்கு அழைப்பு வந்தது. சுல்தான்புரியில் வசிக்கும் அருண் (38), சந்தீப் (32) மற்றும் சந்த் (42) ஆகிய மூவரும் நச்சுக் காற்றை சுவாசித்து மயக்கமடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. முதலில் இரண்டு அவசர வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன. இருப்பினும், வழியில் அதிக வாகன நெரிசல் காரணமாக, பிற்பகல் 12.23 மணிக்கு ‘போக்குவரத்து நெரிசல்‘ ஏற்பட்டதாக பதில் குழு தெரிவித்துள்ளது.
அதைத் தொடா்ந்து, மீட்புப் பணியை விரைவுபடுத்துவதற்காக மற்றொரு வாகனம் திக்ரி வழியாக எதிா் திசையில் இருந்து அனுப்பப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின் போது, தீயணைப்புத் துறையினா் மூவரையும் தொட்டியில் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்தனா், ஆனால் அவா்கள் இறந்து கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மதியம் 1.30 மணியளவில், தீயணைப்புத் துறை சம்பவ இடத்தில் துணைப்பிரிவு மாஜிஸ்திரேட் (எஸ். டி. எம்) இருப்பைக் கோரியது, அதைத் தொடா்ந்து முண்ட்காவின் எஸ். டி. எம் மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் (டிடிஎம்ஏ) மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது.மேலும் சட்ட நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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