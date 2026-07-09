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புதுதில்லி

ஷாதரா மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தீ விபத்து

தில்லியின் ஷாதராவில் உள்ள தில்லி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியின் ஷாதராவில் உள்ள தில்லி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அந்த அதிகாரி கூறியதாவது: பிற்பகல் 2.46 மணிக்கு தீ விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்தது. ஆறு தீயணைப்பு வாகனங்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இச்சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. தீ அணைக்கப்பட்டது. ஏ.சி. சாதனத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து உடனடியாக அணைக்கப்பட்டது. தீயணைப்புப் படையினா் சம்பவ இடத்தில் உள்ளனா். இது குறித்து காவல் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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