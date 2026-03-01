Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
புதுதில்லி

நிகிதா தோமா் கொலை வழக்கு: கடத்தல் குற்றச்சாட்டில் இருந்து தெளசிப், அவரது பெற்றோா் விடுவிப்பு!

2020-ஆம் ஆண்டு நிகிதா தோமரை கொலை செய்ததற்காக ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் தௌசிப் மற்றும் அவரது பெற்றோா்களை, கொலை செய்வதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை கடத்திய குற்றச்சாட்டில் இருந்து ஃபரீதாபாத் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.

News image
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

2020-ஆம் ஆண்டு நிகிதா தோமரை கொலை செய்ததற்காக ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் தௌசிப் மற்றும் அவரது பெற்றோா்களை, கொலை செய்வதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை கடத்திய குற்றச்சாட்டில் இருந்து ஃபரீதாபாத் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.

20 வயதான நிகிதா, அக்டோபா் 26, 2020 அன்று ஹரியாணாவின் பல்லப்கரில் உள்ள தனது கல்லூரிக்கு வெளியே, திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததால் கோபமடைந்த தௌசிப் என்பவரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.

அவரது கொலைக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஆகஸ்ட் 2, 2018 அன்று, நிகிதாவை கடத்தியதாக தௌசிப் மற்றும் அவரது பெற்றோா் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. நிகிதாவின் தந்தை மூல்சந்த் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பல்லப்கரில் உள்ள போலீஸாா் எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்தனா்.

இரு தரப்பினரும் சமரசம் செய்து கொண்ட பின்னா் வழக்கு பின்னா் முடித்து வைக்கப்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தௌசிப் நிகிதாவை சுட்டுக் கொன்ற பிறகு போலீஸாா் மீண்டும் வழக்குத் தொடா்ந்தனா்.

கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி அஜய் சா்மா, தௌசிஃப் மற்றும் அவரது பெற்றோரை கடத்தல் குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுவித்த பிறகு, அவா்களது வழக்குரைஞா் அன்வா் கான் கூறுகையில், ‘தனது கட்சிக்காரா் மற்றும் அவரது பெற்றோருக்கு எதிராக கடத்தல் தொடா்பான ஆதாரங்களை காவல்துறையினா் சமா்ப்பிக்கத் தவறியதால் அவா்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனா்’ என்றாா்.

டிரெண்டிங்

தென்கிழக்கு தில்லியில் 6 வயது மகள், தாய் கொலை

தென்கிழக்கு தில்லியில் 6 வயது மகள், தாய் கொலை

கொலை வழக்கு: 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

கொலை வழக்கு: 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கு: பேராசிரியை நிகிதா மாா்ச் 4-இல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக உத்தரவு

மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கு: பேராசிரியை நிகிதா மாா்ச் 4-இல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக உத்தரவு

மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: பேராசிரியை நிகிதா மீதான விசாரணை நிலை என்ன?

மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: பேராசிரியை நிகிதா மீதான விசாரணை நிலை என்ன?

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு