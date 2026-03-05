Dinamani
புதுதில்லி

ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பில் ஈடுபட்ட போலீஸாருக்கு தில்லி காவல் ஆணையா் வாழ்த்து

தில்லி காவல் ஆணையா் சதீஷ் கோல்சா வியாழக்கிழமை தில்லி முழுவதும் உள்ள பல பணி இடங்களுக்குச் சென்று பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மறுஆய்வு செய்து ஹோலியின் போது நிறுத்தப்பட்டுள்ள போலீஸாருடன் கலந்துரையாடினாா்.

Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:37 pm

கோல்சா அதிகாரிகள் மற்றும் கள ஊழியா்களுக்கு ஹோலி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தாா். மேலும் பண்டிகையின்போது பொதுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் அதே நேரத்தில் கடமையில் அவா்கள் செய்த அா்ப்பணிப்பைப் பாராட்டினாா்.

பல்வேறு இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பணியாளா்களுடன் ஆணையா் கலந்துரையாடியதாகவும், அவா்களின் முயற்சிகளை அங்கீகரித்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் அமைதியாக நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக நகரம் முழுவதும் போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன‘ என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். கானாட் பிளேஸ், லாஜ்பத் நகா் சந்தை, தெற்கு விரிவாக்க சந்தை, பங்கா சாலை, தாப்ரி, விகாஸ்புரி, பீராகா்ஹி சௌக், பிரசாந்த் விஹாா், ரோகிணி முகா்பா சௌக், கிங்ஸ்வே கேம்ப், ஐ. எஸ். பி. டி காஷ்மீா் கேட், வெல்கம் மெட்ரோ நிலையம், ஷியாம்லால் கல்லூரி, லட்சுமி நகா் மற்றும் ஐ. டி. ஓ வில் உள்ள டபிள்யூ-பாயிண்ட் உள்ளிட்ட பல பணி இடங்களை ஆணையா் பாா்வையிட்டாா்.

