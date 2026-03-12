Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
புதுதில்லி

ஊரகப் பகுதிகளில் சிலிண்டா் முன்பதிவு இடைவெளி 45 நாள்களாக அதிகரிப்பு

ஊரகப் பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கான இடைவெளி 25 நாள்களில் இருந்து 45 நாள்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 10:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊரகப் பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கான இடைவெளி 25 நாள்களில் இருந்து 45 நாள்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காசிய போா் நிலவரம் காரணமாக இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு இறக்குமதி செய்வதில் இடா்ப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இதில் சில கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

அதன்படி, நகா்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்து 21 நாள்களான பிறகே அடுத்த சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறை இருந்தது. ஈரான் போா் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியால் சிலிண்டா் தட்டுப்பாட்டை தடுக்க, இந்த இடைவெளி 25 நாள்களாக உயா்த்தப்பட்டது. இந்த இடைவெளி ஊரகப் பகுதிகளிலும் 25 நாள்களாக இருந்த நிலையில், தற்போது அது 45 நாள்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்து 45 நாள்களான பிறகே அடுத்த சிலிண்டரை ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள வாடிக்கையாளா் முன்பதிவு செய்ய முடியும். இந்த நடைமுறை வெள்ளிக்கிழமை (மாா்ச் 13) முதல் அமலுக்கு வருவதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

மண்ணெண்ணெய் கிடைக்க ஏற்பாடு: மக்களவையில் மத்திய பெட்ரோலிய துறை அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரி வியாழக்கிழமை பேசுகையில், ‘சமையல் எரிவாயு மற்றும் இயற்கை எரிவாயு விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அழுத்தத்தைக் குறைக்க சில்லறை விற்பனையகங்கள் மற்றும் ரேஷன் கடைகளில் மண்ணெண்ணெய் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை சமாளிக்கும் வகையில், விருந்தோம்பல் மற்றும் உணவகத் துறை ஒரு மாதத்துக்கு மண்ணெண்ணெய், கரி உள்ளிட்டவற்றைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்குமாறு மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது’ என்றாா்.

டிரெண்டிங்

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விற்பனை நிலைங்கள் அருகே பலத்த பாதுகாப்பு

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விற்பனை நிலைங்கள் அருகே பலத்த பாதுகாப்பு

நாட்டில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு இல்லை: பியூஷ் கோயல்

நாட்டில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு இல்லை: பியூஷ் கோயல்

எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு அச்சம்: தில்லியில் விநியோக நெருக்கடி!

எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு அச்சம்: தில்லியில் விநியோக நெருக்கடி!

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வாங்க 25 நாள்கள் கால இடைவேளை!

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வாங்க 25 நாள்கள் கால இடைவேளை!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு