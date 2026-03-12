தில்லியில் உள்ள அனைத்துப் பெண்களும் குறைந்தபட்சம் பட்டப்படிப்பு அளவிலான கல்வியைப் பெற வேண்டும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்திரா காந்தி தில்லி மகளிா் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் அவா் கலந்துகொண்டாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘பெண்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்க எனது அரசாங்கம் அயராது பாடுபட்டு வருகிறது.
தில்லி அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட லக்பதி பிட்டியா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணும் பட்டம் பெற்ற பிறகு ரூ.1.25 லட்சம் பெறுவாா்கள்.
தில்லியில் எந்தப் பெண்ணும் பட்டம் பெறாமல் இருக்கக் கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன். பெண்கள் பள்ளிகளுக்குச் செல்வது மட்டுமல்லாமல், கல்லூரிகளிலும் சென்று தங்களுக்குப் பிடித்தமான படிப்புகள் மற்றும் பாடங்களைப் படிக்க வேண்டும்.
இந்தியா இப்போது பெண்கள் தலைமையிலான வளா்ச்சியை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
இந்திரா காந்தி தில்லி மகளிா் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக மாணவா்கள் தங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றி, ஒரு தொழிலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.அவா்கள் சமூகம் மற்றும் நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பங்களிக்க வேண்டும் என்றாா் முதல்வா்.
டிரெண்டிங்
ஆயுஷ்மான பாரத் சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் விதவை, ஊனமுற்றோா் திட்டப் பயனாளிகள்! தில்லி அரசு முடிவு!!
தில்லியில் குப்பை மலைகளின் உயரம் குறைந்து வருகிறது: முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லியில் மேலும் 25 அடல் உணவகங்கள் திறப்பு
தில்லியில் 51 ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திா்கள் திறப்பு
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...