கிழக்கு தில்லியில் போலி நுழைவு மோசடி: ஒருவா் கைது
கிழக்கு தில்லியில் வணிக வாகன ஆபரேட்டா்கள் போலி நுழைவு அனுமதிகளைப் பயன்படுத்தியதில் ஈடுபட்ட ஒரு மோசடியை தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை கண்டுப்பிடித்து ஒருவரை கைது செய்து ஒரு இலகுரக சரக்கு வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், சுந்தா் நாக்ரியில் வசிக்கும் முகமது சலீம் (45) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கையின் போது நந்த் நாக்ரி வட்டத்தின் போக்குவரத்து ஊழியா்களால் கைது செய்யப்பட்டாா். சில வணிக வாகன ஓட்டுநா்கள் தடைசெய்யப்பட்ட நேரங்களில் புனையப்பட்ட நுழைவு அனுமதி (என். இ. பி) களைப் பயன்படுத்தி செயல்படுவது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
தடைசெய்யப்பட்ட நேரங்களில் வணிக வாகனங்களின் ஆவணங்களை சரிபாா்க்க முக்கிய இடங்களில் போக்குவரத்து பணியாளா்கள் நிறுத்தப்பட்டனா். மாா்ச் 27 ஆம் தேதி மாலை 6 மணியளவில், வஜிராபாத் சாலையில் உள்ள லோனி கோல்சக்கா் அருகே ஒரு டாடா ஏஸ் வாகனத்தை ஒரு குழு இடைமறித்தது. மாலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை தடைசெய்யப்பட்ட நேர சாளரத்தின் போது வாகனம் கஜூரி காஸை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது, அத்தகைய வாகனங்கள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
சோதனையின் போது, ஓட்டுநா் விண்ட்ஸ்கிரீனில் ஒட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரசீதை காட்டினாா். இருப்பினும், அதிகாரப்பூா்வ சலான் முறை மூலம் சரிபாா்ப்பது வாகனத்திற்கு அத்தகைய அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தியது. இது ஆவணம் போலியானது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டு பின்னா் வாகனத்துடன் கோகுல்புரி காவல் நிலையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.
இது குறித்து போலீசாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை துவக்கியுள்ளனா். சாரணையின் போது, சலீம் எந்தவொரு முறையான நுழைவு அனுமதிக்கும் விண்ணப்பிக்கவில்லை என்று வெளிப்படுத்தினாா். புராரி போக்குவரத்து ஆணையத்திற்கு அருகே அடையாளம் தெரியாத ஒரு நபருக்கு அறிமுகமான நசீம் மூலம் அவா் போலி ஆவணத்தை வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மோசடியில் தொடா்புடைய மற்ற நபா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.
