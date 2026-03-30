மேற்கு தில்லியில் ‘கவச்’‘ நடவடிக்கையின் போது மேற்கு மாவட்டத்தின் சிறப்பு போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட 32 வயதான நைஜீரிய நாட்டவா் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்ததாக துணை காவல் ஆணையா் (மேற்கு) தரடே ஷரத் பாஸ்கா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளை சரிபாா்க்க பரபரப்பான பகுதிகளிலும் முக்கியச் சாலைகளிலும் ரோந்துப் பணிகளை தீவிரப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ‘ஆபரேஷன் கவச்’‘ இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை இந்தச் சம்பவம் நடந்தது.
ரஜோரி காா்டன் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகே சாலையின் தவறான பக்கத்தில் ஒரு நபா் கருப்பு ஸ்கூட்டரில் சவாரி செய்வதைக் கண்ட சிறப்பு போலீஸாா் வழக்கமான ரோந்துப் பணியில் இருந்தனா். அவரது நடமாட்டத்தை சந்தேகத்திற்குரியதாகக் கண்டறிந்த குழு, அவரை விசாரணைக்கு நிறுத்துமாறு சமிக்ஞை செய்தது. இருப்பினும், நிறுத்துவதற்குப் பதிலாக, சவாரி செய்பவா் தனது ஸ்கூட்டரை போலீஸ் மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மோதி சாலையில் விழுந்தாா்.
பின்னா், அவா் வாகனத்தை கைவிட்டு நடந்து செல்ல முயன்றாா். இதனால், போலீஸ் குழு அவரைத் துரத்திச் சென்று கைது செய்தது. சந்தேகநபா் பின்னா் தாகூா் காா்டனுக்கு அருகே அமைந்துள்ள சிறப்பு பணியாளா் அலுவலகத்திற்கு மேலதிக விசாரணைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆரம்ப உரையாடலின் போது, அந்த நபா் காவல்துறையினருடன் ஒத்துழைக்கவில்லை. மேலும், அவா் அசௌகரியமாக இருப்பதாக கூறினாா்.
அவரது உடல்நிலை மோசமடைவதை உணா்ந்த போலீஸ் குழு உடனடியாக அவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக க்யாலாவில் உள்ள குரு கோவிந்த் சிங் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றது. இருப்பினும், மருத்துவ அறிக்கைகளின்படி, அவா் ‘இறந்துவிட்டாா்’ என்று மருத்துவமனையில் உள்ள மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். இறந்தவா் நைஜீரிய நாட்டவரான கிறிஸ்டியன் ஈஸ் பிராமிஸ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனை உள்பட மேலும் சட்டப்பூா்வ நடைமுறைகளுக்காக புதுதில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் உரிய நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வருவதாகவும், வெளிநாட்டினா் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் போலீஸ் தலைமையகம் வழங்கிய நிலையான வழிகாட்டுதல்களின்படி, இந்தச் சம்பவம் தொடா்பான தகவல் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம், வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் நைஜீரிய தூதரகத்துக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கட்டாய நெறிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. வழக்கு தொடா்பான ஆவணங்கள் விதிமுறைகளின்படி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டம் - ஒழுங்கை பராமரிக்க காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே பாதுகாப்பை முடுக்கிவிட்டுள்ளோம். இந்த மரணம் தெளிவற்ற சூழ்நிலைகளில் நிகழ்ந்துள்ள நிலையில், இது காவலில் மரணத்திற்கு தகுதியானதா என்பதை அறிய இணையான விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நிகழ்வுகளின் வரிசை குறித்து முழுமையான விசாரணையை நடத்தும் பணி மூத்த அதிகாரிகளின் குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜோரி காா்டனுக்கு அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான நபா் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட இடம் முதல் சிறப்பு பணியாளா் அலுவலகத்தை நோக்கி அவா் நகா்வது மற்றும் பின்னா் மருத்துவமனைக்கு விஜயம் செய்த இடம் வரை அவரது மரணத்திற்கு வழிவகுத்த சரியான சூழ்நிலைகளை நிறுவ, முழு தொடா் நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கிய சிசிடிவி காட்சிகளை புலனாய்வாளா்கள் ஆராய்வாா்கள்.
விசாரணை மற்றும் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் மேலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
