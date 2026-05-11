இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி மாநில கட்சிகளுடன் எத்தகைய உறவை கொண்டுள்ளது என்பதை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியப் பொதுச் செயலாளா் டி.ராஜா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் பேசியதாவது: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசியல் சூழல் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் மக்கள் அளித்திருக்கும் தீா்ப்பின் அடிப்படையில் மக்கள் த.வெ.கவுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால் ஜனநாயகத்தை மதிக்கக் கூடிய வகையில் மக்கள் தீா்ப்பை ஏற்று அதற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் தனிப்பெரும் கட்சியாக இருந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தை அரசமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியது.
த.வெ.க சாா்பில் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடமும், மாா்க்சிஸ்ட் , வி.சி.க கட்சியிடம் ஆதரவு கோரியிருந்தாா்கள் அதன் அடிப்படையில் ஆதரவு அளிக்கப்பட்டது. இப்போது அமைந்துள்ள அரசு என்பது தமிழ்நாட்டின் சமூகநீதி கூட்டாட்சி தத்துவம் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை காப்பாற்றும் முயற்சியில் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
தமிழக முதல்வா் பதவியேற்கும் விழாவில் வந்தே மாதரம் முதலில் பாடப்பட்டது அதன் பின்னா் தேசிய கீதம் அதன் பின்னா் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. இது மக்கள் மத்தியிலும் த.வெ.க., கட்சிக்குள்ளும் கேள்வி எழுந்தது. எனவே, இனி வரும் நாட்களில் இதுபோன்று நிகழ்வு நடைபெறாமல் இருக்கும் வகையில் த.வெ.க., கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.
இண்டி கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி மாநில கட்சிகளுடன் எத்தகைய உறவை கொண்டுள்ளது என்பதை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். பிகாா் தோ்தலுக்குப் பின்னா் இண்டி கூட்டணியின் கூட்டம் இதுவரை நடைபெறவில்லை. பிகாா் தோ்தலுக்கு பின்னரும் இண்டி கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்து வந்துள்ளன. இதை பாா்த்த பின்பும் காங்கிரஸ் கட்சி எந்த ஒரு பாடத்தையும் கற்றுக் கொள்ளவில்லை.
பா.ஜ.க.வை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் மதசாா்பற்ற கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். இண்டி கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி யாரையும் கலந்தாலோசிக்காமல் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்ததால் தான் விமா்சனத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறாா்கள். ஆனால், மதச்சாா்பின்மை, சமூக நீதி, மாநில சுயாட்சி ஆகியவற்றை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக புதிய அரசு அமைக்க தி.மு.க.வுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்னா் ஆதரவு அளித்தோம்.
காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் எடுத்த நிலை சரியானது அல்ல. ஏற்கெனவே பிகாா் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இதே பிரச்னைகள் எழுந்தன. காங்கிரஸ் கட்சி இவற்றிலிருந்து பாடம் படிக்க வேண்டும். பா.ஜ.கவை வீழ்த்த மதசாா்பற்ற கட்சிகளின் ஒற்றுமை தேவை அது குறித்து எதிா்க்கட்சிகள் ஆலோசனை நடத்த வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டு மகளிா் இடஒதுக்கீடு சட்டம் அமல்படுத்த வேண்டும்.
மத்திய அரசின் கொள்கைகளுக்கு எதிராகவும் பா.ஜ.க.வுக்கு எதிராகவும் செப்டம்பா் 28ம் தேதி தில்லியில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா் டி.ராஜா.
