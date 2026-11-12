சட் பூஜை: தில்லி-பீகாா் அரசுகள் மாநிலங்களுக்கிடையிலான பேருந்துகளைத் தொடங்கின
பீகாா் மற்றும் தில்லி அரசுகள் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான 77 பேருந்துகளைத் தொடங்கியுள்ளன என்று தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பங்கஜ் சிங்
நமது நிருபா்
சட் பூஜைக்கு முன்னதாக, மக்கள் மலிவு விலையில் பயணிக்க உதவும் வகையில், பீகாா் மற்றும் தில்லி அரசுகள் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான 77 பேருந்துகளைத் தொடங்கியுள்ளன என்று தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்தத் திட்டத்தை தில்லி அரசு முன்னதாகவே அறிவித்திருந்தது. இதன் கீழ், பேருந்துகளைத் தொடங்குவதற்காக இரு மாநிலங்களும் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தன.
‘தில்லியில் வசிக்கும் பீகாா் மற்றும் பூா்வாஞ்சல் பகுதிகளைச் சோ்ந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு சட் பூஜை மிகுந்த கலாச்சார மற்றும் உணா்வுப்பூா்வமான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், மலிவு விலையிலும் தங்கள் வீடுகளுக்குப் பயணிக்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பீகாருடன் இணைந்து பணியாற்ற அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. மானியக் கட்டணங்கள் மற்றும் கூடுதல் பேருந்து சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துவது, பண்டிகைக் காலத்தில் பொதுப் போக்குவரத்தை மேலும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய படியாகும்,‘ என்று சிங் கூறினாா்.
மேலும், இந்தப் பேருந்துகள், ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத பேருந்துகள், அத்துடன் படுக்கை வசதி மற்றும் இருக்கை வசதி விருப்பங்கள் உட்பட, அதன் வகையைப் பொறுத்து பண்டிகைக் கால மானியங்களையும் வழங்குகின்றன.
ஆரம்ப ஏற்பாட்டின்படி, ஆனந்த் விஹாா் பேருந்து முனையத்திலிருந்து பீகாரின் ஐந்து கோட்டங்களில் உள்ள 77 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன: முசாஃபா்பூா் (36), பாட்னா (13), பூா்னியா (12), கயா ஜி (10) மற்றும் தா்பங்கா (6).
‘பயணிகளுக்கு நிதி நிவாரணம் வழங்கும் வகையில், ஏசி வசதியற்ற இருக்கை, ஏசி வசதியற்ற படுக்கை வசதி, ஏசி இருக்கை மற்றும் ஏசி படுக்கை வசதி ஆகிய பிரிவுகளில் மானிய விலையில் பண்டிகைக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. வழித்தடம் மற்றும் பேருந்து வகையைப் பொறுத்து, பயணிகள் ரூ.134 முதல் ரூ.1,028 வரையிலான தள்ளுபடியைப் பெறுவாா்கள்,‘ என்று போக்குவரத்து அமைச்சா் கூறினாா்.
பண்டிகைக் கால பயண நெரிசலைக் குறைப்பதற்கும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொதுப் போக்குவரத்து இணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் இரு அரசாங்கங்களின் பகிரப்பட்ட உறுதிப்பாட்டை இந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கிறது என்று அவா் கூறினாா்.
இந்த முயற்சி பயணிகளுக்குப் பயனளிப்பது மட்டுமல்லாமல், தில்லி போக்குவரத்துக் கழகத்தின் வருவாயையும் அதிகரிக்கும் என்று அரசாங்கம் நம்புவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பிஎஸ்-6 தரத்திலான, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சிஎன்ஜி பேருந்துகள் மற்றும் மின்சாரப் பேருந்துகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறினா்.
பேருந்துகளில் வாகன இருப்பிடத்தைக் கண்காணிக்கும் கருவிகள் மற்றும் அவசரகால பொத்தான்களும் தேவைப்படும். இரு மாநிலங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் வழங்கப்படும் பயணச்சீட்டுகளை பரஸ்பரம் அங்கீகரிப்பதற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்கிறது. மேலும், பொருந்தக்கூடிய சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, இந்த ஏற்பாடு பத்து ஆண்டுகளுக்குச் செல்லுபடியாகும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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