கொல்கத்தாவில் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்ட நபா் தில்லியில் கைது
கொல்கத்தாவில் ஒரு பெண் கொலை தொடா்பாக தேடப்பட்டு வந்த 26 வயது நபா், மற்றொரு மறைவிடத்திற்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ாகக் கூறப்படும் நிலையில், ஆனந்த் விஹாா் ஐ.எஸ்.பி.டி அருகே கைது
கைது - பிரதிப் படம்
கொல்கத்தாவில் ஒரு பெண் கொலை தொடா்பாக தேடப்பட்டு வந்த 26 வயது நபா், மற்றொரு மறைவிடத்திற்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ாகக் கூறப்படும் நிலையில், ஆனந்த் விஹாா் ஐ.எஸ்.பி.டி அருகே கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஹமீா்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தரம்வீா் குமாா் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், தில்லி காவல்துறை மற்றும் மேற்கு வங்க காவல்துறை குழுவினா் இணைந்து நடத்திய ஒருங்கிணைந்த மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
நவம்பா் 10 அன்று கொல்கத்தாவின் பரநகரில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெண்ணின் கொலை தொடா்பாக குமாா் தேடப்பட்டு வந்தாா். இந்த வழக்கு நவம்பா் 11 அன்று பரநகா் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, அப்பெண் தொலைபேசி அழைப்புகளுக்குப் பதிலளிக்காததால், அவரது தந்தை பரநகா் காவல்துறையை அணுகியுள்ளாா். அதைத் தொடா்ந்து, காவல்துறையினா் அவரது குடியிருப்பின் பூட்டப்பட்ட கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றபோது, அப்பெண் கழுத்தில் ஒரு முக்காடு இறுக்கமாகக் கட்டப்பட்ட நிலையில் படுக்கையில் கிடப்பதைக் கண்டனா். அவா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
‘விசாரணையின் போது, குமாா் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஆன்லைன் கேமிங் தளம் மூலம் அந்தப் பெண்ணுடன் நட்பு கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. அவா்களின் அறிமுகம் படிப்படியாக நட்பாக மலா்ந்தது, அதைத் தொடா்ந்து அவா் அப்பெண்ணைச் சந்திக்க மேற்கு வங்காளத்திற்குப் பயணம் செய்தாா்,‘ என்று தில்லி காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
நவம்பா் 10 அன்று அவா் கடைசியாகச் சென்றபோது, மேற்கு வங்காளத்தில் வாழ விரும்பவில்லை என்று கூறி, தன்னைத் திருமணம் செய்து கொண்டு தில்லிக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு அந்தப் பெண் அவரை வற்புறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த குமாா், அவளுடைய சொந்த துப்பட்டாவால் அவளைக் கழுத்தை நெரித்துக் கொன்ாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, அவா் தனது வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து தப்பி, நவம்பா் 12 அன்று தில்லியை அடைந்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, அவா் முன்பு வசித்து வேலை செய்து வந்த பவானாவின் செக்டா் 5-ல் தலைமறைவானாா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு, சிசிடிவி காட்சிகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் கள விசாரணைகள் ஆகியவை, ஆனந்த் விஹாா் ஐ.எஸ்.பி.டி-யில் அவரது நடமாட்டத்தைக் கண்டறிய புலனாய்வாளா்களுக்கு உதவியதாகவும், அங்கு மற்றொரு மறைவிடத்திற்குத் தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது ஒரு உணவுக் கூடத்திற்கு அருகே அவா் பிடிபட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
‘குமாா் கடந்த நான்கு முதல் ஐந்து மாதங்களாக ஹோலம்பி கலானில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்து, பவானாவில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் தச்சராகப் பணிபுரிந்து வந்தாா்,‘ என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
சட்டப்பூா்வ நடைமுறைகள் முடிந்த பின்னா் அவா் மேற்கு வங்க காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா். பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் குற்றவியல் மிரட்டல் உள்ளிட்ட இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், அசாமின் குவஹாத்தியில் உள்ள அசாரா காவல் நிலையத்தில் 2019-ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கிலும் அவருக்குத் தொடா்பு இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
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