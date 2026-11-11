தில்லியில் கழிவுநீா்க் கால்வாயில் விழுந்த சிறுவன்: 24 மணி நேர தேடலுக்குப் பின் சிதைந்த உடல் கண்டெடுப்பு
தில்லியிலுள்ள பாப்ரோலா பகுதியில் திறந்த கழிவுநீா்க் கால்வாயில் விழுந்த நான்கு வயது சிறுவனைத் தேடுவதற்காக நடத்தப்பட்ட 24 மணி நேர மீட்பு நடவடிக்கை, புதன்கிழமை அன்று நிலோதியில் உள்ள ஒரு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் குழந்தையின் சிதைக்கப்பட்ட உடலை மீட்புக் குழுவினா் கண்டெடுத்தபோது சோகமாக முடிந்தது என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
தில்லியிலுள்ள பாப்ரோலா பகுதியில் திறந்த கழிவுநீா்க் கால்வாயில் விழுந்த நான்கு வயது சிறுவனைத் தேடுவதற்காக நடத்தப்பட்ட 24 மணி நேர மீட்பு நடவடிக்கை, புதன்கிழமை அன்று நிலோதியில் உள்ள ஒரு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் குழந்தையின் சிதைக்கப்பட்ட உடலை மீட்புக் குழுவினா் கண்டெடுத்தபோது சோகமாக முடிந்தது என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
பெரிய சுழலும் இயந்திரங்கள் கழிவுநீரை வடிகட்டி சுத்திகரிக்கும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் வழியாகச் சென்ற பிறகு உடல் சிதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று காவல்துறை சந்தேகித்தது.
செவ்வாய்க்கிழமை மதியம், நங்லி விஹாா் விரிவாக்கப் பகுதியில் உள்ள கேரி பாபா புல் அருகே இருந்த கழிவுநீா்க் குழியில் குழந்தை விழுந்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லி காவல்துறை, தீயணைப்புப் படையினா், உள்ளூா் மக்கள் மற்றும் தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை ஆகியோா் அடங்கிய ஒரு விரிவான தேடுதல் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.
மீட்புக் குழுவினா் கழிவுநீா்க் கால்வாய் மற்றும் வடிகால் பாதையைப் பின்தொடா்ந்து, இறுதியில் நிஹால் விஹாரில் உள்ள நிலோதி நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அடைந்தனா், அங்கு குழந்தையின் உடல் பல துண்டுகளாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டது என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
மீட்புக் குழுவினா் உடலை மீட்டு, பாதுகாப்பிற்காகவும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காகவும் சஞ்சய் காந்தி நினைவு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். குழந்தையின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த அதிகாரிகள் டி.என்.ஏ பரிசோதனை நடத்துவாா்கள்.
‘இறந்த குழந்தையின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த டி.என்.ஏ பரிசோதனை நடத்தப்படும். மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது,‘ என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா். மேலும், அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் மீது பிரிவு 106(1)-ன் கீழ் (அலட்சியத்தால் மரணம் விளைவித்தல்) முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவா் கூறினாா்.
செவ்வாய்க்கிழமையன்று, மீட்புப் பணியாளா்கள் பல மணி நேரம் பணியாற்றியதால், அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது. உள்ளூா் மக்கள் குடும்பத்தினருடன் நின்று, அவா்களுக்கு ஆதரவளித்து, குழந்தை உயிருடன் மீட்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தனா்.
‘குடும்பத்தினா் மிகவும் கடினமான நேரத்தை கடந்து கொண்டிருந்ததால் நாங்கள் இங்கு கூடினோம். அவா்கள் தனியாக இல்லை என்பதை அவா்கள் அறிய வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம். குழந்தை பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட வேண்டும் என்று அனைவரும் பிராா்த்தனை செய்தனா்,‘ என்று ஒரு உள்ளூா்வாசி கூறினாா்.
மற்றொரு குடியிருப்பாளா் இந்த சம்பவத்தை ஒரு சோகமான நிகழ்வு என்று விவரித்ததோடு, குடியிருப்புப் பகுதிகளில் திறந்திருக்கும் பாதாள சாக்கடைகள் மற்றும் மூடப்படாத கழிவுநீா் பாதைகள் குறித்தும் கவலை தெரிவித்தாா்.
கழிவுநீா்க் குழியில் விழுந்து ஒரு குழந்தை உயிரிழந்தது வேதனையளிக்கிறது. திறந்திருக்கும் கழிவுநீா்க் குழிகள் விபத்துக்களை வரவழைக்கின்றன. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் யாருக்கும் நடக்கக்கூடும் என்பதால், அதிகாரிகள் இவற்றை முறையாக மூடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்,‘ என்று அப்பகுதிவாசி கூறினாா்.
காவல்துறையின் தகவல்படி, நவம்பா் 10 அன்று பிற்பகல் 3:21 மணியளவில், தில்லியின் புகா்ப் பகுதியான ரன்ஹோலா காவல் நிலையத்திற்கு இந்தச் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தது.
அந்தக் குழந்தை தனது தாயுடன் தாஸ் காா்டன் பூங்காவிற்குச் சென்றிருந்தது. மலம் கழிப்பதற்காகக் கழிவுநீா்க் குழியை நோக்கிச் சென்றபோது, அக்குழந்தை எதிா்பாராதவிதமாகக் கழிவுநீா்க் குழியில் விழுந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
மீட்புக் குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று கழிவுநீா்க் குழாயிலும் அதனருகில் இருந்த வடிகாலிலும் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் தேடியும் குழந்தையைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, சம்பவ இடத்தில் நிலவிய குறைந்த பாா்வைத் திறனும் கடினமான சூழலும் தேடுதல் பணியைத் தடுத்தன. தேடுதல் பணி இரவு முழுவதும் இடைநிறுத்தப்பட்டு, புதன்கிழமை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.
கழிவுநீா்க் குழாயும் வடிகாலும் இணைக்கப்பட்டிருந்ததால், மீட்புப் பணியாளா்கள் அந்த இணைப்பு வழியாகக் குழந்தையின் நடமாட்டத்தைக் கண்டறிவது கடினமாக இருந்தது என்றும், இது தேடுதல் பணியை மிகவும் சவாலானதாக மாற்றியது என்றும் காவல்துறை கூறியது. இந்தத் தேடுதல் பணியின் விளைவாக இறுதியில் குழந்தையின் உடல் மீட்கப்பட்டதாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.