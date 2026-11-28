சட்டப்பேரவைகளில் மகளிருக்கு 50% இடஒதுக்கீடு: ஆம் ஆத்மி கட்சி கோரிக்கை!
சட்டப்பேரவைகள் மற்றும் அமைச்சா் பதவிகளில் மகளிருக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவு தலைவா் செளரவ் பரத்வாஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
செளரவ் பரத்வாஜ்
சட்டப்பேரவைகள் மற்றும் அமைச்சா் பதவிகளில் மகளிருக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவு தலைவா் செளரவ் பரத்வாஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா். மேலும், இந்த மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கை, தோ்தல் பிரதிநிதித்துவத்தில் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் குறித்தும் அவா் கவலை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட பாதியளவில் உள்ளனா். கொள்கை முடிவெடுக்கும் அமைப்புகளில் அவா்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். முன்மொழியப்பட்டுள்ள இடஒதுக்கீடு ஏன் 33 சதவீதமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? அதை 50 சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும்.
பிரதமா் மற்றும் முதல்வா்கள் உள்ளிட்ட உயா்நிலை பதவிகளிலும், அமைச்சா் பொறுப்புகளிலும் பெண்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். பாஜக ஆளும் 22 மாநிலங்களில் குறைந்தபட்சம் 11 மாநிலங்களிலாவது பெண் முதல்வா்கள் இருக்க வேண்டும். தலைமை பதவிகளில் பெண்களின் பங்கேற்பை உறுதிசெய்ய அரசியல் கட்சிகள் கூடுதல் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தொகுதிகளின் பகிா்வு என்பது சீரற்ற தொகுதிப் பங்கீட்டிற்கு வழிவகுக்காமல், மக்கள் ஆதரவைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டும். தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்தப்பட வேண்டும். தோ்தல் பிரதிநிதித்துவத்தில் வாக்காளா்களின் விருப்பங்கள் போதுமான அளவு பிரதிபலிப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். சட்டப்பேரவைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடங்களுக்குள் மகளிா் பங்கேற்பை கட்டுப்படுத்தாமல், அவா்களுக்கு அா்த்தமுள்ள பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்குவதில் அரசியல் கட்சிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதற்கிடையே, அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன் காா்கேவின் இல்லத்தில் சனிக்கிழமை கூடிய ‘‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவா்கள், மத்திய அரசால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள தொகுதி மறுசீரமைப்பு மற்றும் மகளிா் இடஒதுக்கீட்டுக்கான அரசமைப்புத் திருத்த மசோதாவை கூட்டாக எதிா்க்க முடிவு செய்தனா். இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதிலும், அக்கட்சி சாா்பில் எவரும் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.
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