ரூ. 2 கோடி கேட்டு மிரட்டிய வழக்கு: தேடப்பட்டு வந்த கும்பலை சோ்ந்தவா் கைது!
ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த, டிரான்ஸ் யமுனா பகுதி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் எனக் கூறப்படும் 38 வயது நபா் தில்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
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ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த, டிரான்ஸ் யமுனா பகுதி கும்பலைச் சோ்ந்தவா் எனக் கூறப்படும் 38 வயது நபா் தில்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா் என்று ஒரு அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் காசியாபாத்தைச் சோ்ந்த வஸீம் என்ற ஃபௌஸி என்ற ரஃபிக் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், வடகிழக்கு தில்லியின் சுந்தா் நகரி பகுதியில் நவம்பா் 24 அன்று கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, லக்ஷ்மி நகரைச் சோ்ந்த புகாா்தாரருக்கு, இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் ஒரு சா்வதேச எண்ணிலிருந்து மிரட்டல் அழைப்புகளும் குறுஞ்செய்திகளும் வரத் தொடங்கின.
‘அழைத்தவா் ரூ.2 கோடி கேட்டு, கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என மிரட்டியுள்ளாா். தனது பாதுகாப்புக்கு அஞ்சி, பாதிக்கப்பட்டவா் ரூ.65 லட்சம் செலுத்தினாா், ஆனால் பின்னா் மீதமுள்ள தொகையைச் செலுத்த மறுத்துவிட்டாா்,‘ என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
பணம் செலுத்திய பிறகும் மிரட்டல்கள் தொடா்ந்ததால், செப்டம்பா் 18 அன்று லக்ஷ்மி நகா் காவல் நிலையத்தில் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
‘விசாரணையின் போது, புகாா்தாரரை வஸீம் மிரட்டுவது காணப்பட்டதாகவும் கேட்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படும் சில ஆடியோ மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் வெளிவந்தன,‘ என்று காவல் துணை ஆணையா் (சிறப்புப் பிரிவு) விகாஸ் ஷியோகந்த் கூறினாா்.
குறிப்பிட்ட உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், சிறப்புப் பிரிவு குழுவினா் சுந்தா் நகரியில் உள்ள பில்லி மிட்டி பூங்காவிற்கு அருகே வஸீமைக் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து ஒரு செமி-ஆட்டோமேட்டிக் கைத்துப்பாக்கி மற்றும் இரண்டு தோட்டாக்கள் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
விசாரணையின் போது, தாதா இா்பான் என்ற செனு பெஹல்வானின் கூட்டாளியான மும்தாஜ் மூலம் டிரான்ஸ் யமுனா ஏரியா கும்பலின் உறுப்பினா்களுடன் தனக்குத் தொடா்பு ஏற்பட்டதாக வஸீம் தெரிவித்தாா்.
தில்லி மற்றும் தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை, கொலை முயற்சி மற்றும் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் உள்ளிட்ட ஆறு குற்ற வழக்குகளில் வஸீம் ஏற்கனவே சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை கூறியது.
அவா் 2017 முதல் 2023 வரை சிறையில் இருந்தபோதிலும், தனது கும்பல் தொடா்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொண்டாா். சட்டவிரோத ஆயுத விநியோக வலையமைப்பைக் கண்டறிய மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறை மேலும் தெரிவித்தது.
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