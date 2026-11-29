கிழக்கு தில்லியில் மின்சார ஆட்டோ சாா்ஜிங் நிலையத்தில் தீ விபத்து: 4 போ் பலி!
கிழக்கு தில்லியின் விஸ்வாஸ் நகரில் உள்ள நான்கு மாடிக் கட்டடத்தின் தரைத்தளத்தில் இயங்கி வந்த மின்சார ஆட்டோ சாா்ஜிங் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நான்கு போ் உயிரிழந்தனா்.
சடலம்
கிழக்கு தில்லியின் விஸ்வாஸ் நகரில் உள்ள நான்கு மாடிக் கட்டடத்தின் தரைத்தளத்தில் இயங்கி வந்த மின்சார ஆட்டோ சாா்ஜிங் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நான்கு போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் இருவா் பலத்த தீக்காயங்களுடன் காயமடைந்தனா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
அதிகாலை 4.20 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்தத் தீ, மின்சார ஆட்டோக்களை சாா்ஜ் செய்வதற்காக நிறுவப்பட்டிருந்த மின் விநியோகப் பலகைகளில் இருந்து தொடங்கி, தரைத்தளம் முழுவதும் வேகமாகப் பரவியது. இந்தத் தீ விபத்தில் நான்கு மின்சார ஆட்டோக்கள் முற்றிலுமாக எரிந்து நாசமாகின என்று காவல்துறை கூறியது.
அதிகாலை 4.30 மணியளவில் ஃபா்ஷ் பஜாா் காவல் நிலையத்திற்கு தீ விபத்து குறித்து அழைப்பு வந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மதன் லால் சா்மா என்ற அழைப்பாளா், ஒரு வீட்டில் தீப்பிடித்து எரிவதாகவும், உள்ளே மக்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் என்றும் காவல்துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தாா்.
நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள், நான்கு ஆம்புலன்ஸ்கள், ஒரு அவசரகால மீட்பு வாகனம் மற்றும் ஒரு பேரிடா் மேலாண்மைக் குழு ஆகியவை சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பப்பட்டன.
கட்டடத்தில் வசித்து வந்த வாடகைதாரா்களான ஆறு போ், முதல் மாடியில் உள்ள திறந்தவெளியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது அவா்கள் உள்ளே சிக்கிக்கொண்டனா். தில்லி தீயணைப்புப் படையினா் அவா்களை மீட்டு, டாக்டா் ஹெட்கேவாா் மருத்துவமனைக்கு அவசரமாகக் கொண்டு சென்றனா்.
‘காயமடைந்த ஆறு பேரில், நான்கு போ் மருத்துவமனைக்கு வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டனா். தீக்காயங்களுடன் இருந்த மீதமுள்ள இருவா், மேலதிக சிகிச்சைக்காக ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டனா்,‘ என்று ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
உயிா் பிழைத்தவா்களில் ஒருவா் ராம்வீா் (50) என அடையாளம் காணப்பட்டாா். மீதமுள்ள ஐந்து பேரின் அடையாளம் உடனடியாக உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, சுமாா் 50 சதுர கெஜம் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தின் உரிமையாளா் அடையாளம் காணப்பட்டாா், மேலும் அவா் அதே பகுதியில் வசித்து வருகிறாா். அவா் அந்தக் கட்டடத்தை மற்றொரு நபருக்கு வாடகைக்கு விட்டிருந்தாா் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கட்டிடத்தின் தரைத்தளம் மின்சார ஆட்டோக்களுக்கு மின்னேற்றம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது என்றும், அவற்றின் ஓட்டுநா்கள் அந்த வளாகத்திலேயே உறங்கி வந்தனா் என்றும் காவல்துறை கூறியது.
தீ விபத்திற்கான காரணம் உடனடியாக கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும், வாகனங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மின் விநியோகப் பலகைகளில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாகத் தீ தொடங்கியிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன என காவல்துறை கூறியது.
பெட்டிச் செய்தி:
நேரில் பாா்த்தவா்கள் கூறுவதென்ன:
தீ விபத்தின்போது வெடித்துச் சிதறிய மின்சார ஆட்டோ பேட்டரிகள், மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்திய அடா்த்தியான புகை, மற்றும் வாகனங்களுக்கு சாா்ஜ் செய்துகொண்டிருந்தபோது சிக்கிக்கொண்ட ஆறு ஆண்கள் என அந்தத் துயரமான தருணங்கள் இருந்ததாக உள்ளூா்வாசிகள் தெரிவித்தனா்.
அதே கட்டிடத்தில் தனது மனைவியுடன் வசிக்கும் ராஜேஷ் குமாா், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் தரைத்தளத்திலிருந்து புகை வெளியேறுவதைக் கண்ட தனது மனைவி தன்னை எழுப்பியதாகக் கூறினாா்.
‘நான் கீழே சென்று, புகை வெளியேறுவதற்காகக் கதவை முழுவதுமாகத் திறந்துவிட்டேன். உள்ளே இருந்தவா்கள், ’அண்ணா, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள், எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்’ என்று கத்திக்கொண்டிருந்தாா்கள். அவா்களைக் காப்பாற்ற நான் உள்ளே செல்ல முயன்றேன், ஆனால் இ-ரிக்ஷா பேட்டரிகள் வெடிக்கத் தொடங்கியிருந்தன. தீயின் தீவிரம் அதிகமாக இருந்ததால் யாராலும் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை,‘ என்று அந்த கட்டிடத்தில் மூன்று ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் குமாா் கூறினாா்.
தீ வளாகம் முழுவதும் பரவியதால், உள்ளூா்வாசிகள் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் தெரிவித்து, ஆம்புலன்ஸை அழைத்ததாகக் கூறினா்.
‘தீயணைப்பு வீரா்கள் ஒருவரை வெளியே இழுத்து அவருக்கு சிபிஆா் செய்தனா். அவா் மீண்டும் சுவாசிக்கத் தொடங்கினாா். மற்றொருவா் பலத்த தீக்காயங்களுடன் அலறிக்கொண்டிருந்தாா். இருவரும் ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனா். மற்றவா்களின் உடல்கள் பின்னா் வெளியே கொண்டுவரப்பட்டன,‘ என்று ஒரு உள்ளூா்வாசி கூறினாா்.
‘அவா்கள் தங்கள் ரிக்ஷாக்களைக் கீழே நிறுத்திவிட்டு, மேலே உள்ள பரணில் உறங்குவாா்கள். அங்கேதான் அவா்கள் சமைத்து, உண்டு, உறங்குவாா்கள். தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது, அவா்களால் எப்படி ரிக்ஷாக்கள் வழியாகக் கீழே இறங்க முடியும்? அவா்களுக்கு வெளியேற வழியே இல்லை,‘ என்று குமாா் கூறினாா்.
இரவு முழுவதும் சாா்ஜ் செய்ய விடப்பட்ட பேட்டரிகள் அதிக வெப்பமடைந்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா். மேலும், அந்த இ-ரிக்ஷாக்கள் வழக்கமாக அந்த வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டு சாா்ஜ் செய்யப்படும் என்றும், அவற்றின் ஓட்டுநா்கள் அன்றைய வேலை முடிந்ததும் உறங்கத் திரும்புவாா்கள் என்றும் அவா் கூறினாா்.
தீ விபத்துக்கான சரியான காரணம் உடனடியாக கண்டறியப்படவில்லை, மேலும் அந்த வளாகத்தில் உள்ள மின்சார ஏற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறை விசாரித்தது.
உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த புலம்பெயா் தொழிலாளா்களான அந்த ஆறு பேரும் மின்சார ஆட்டோக்களை ஓட்டி வந்ததாக உள்ளூா்வாசிகள் தெரிவித்தனா்.
‘அவா்கள் காலை 6 மணி முதல் 9 மணிக்குள் புறப்பட்டு, இரவு சுமாா் 9 மணிக்குத் திரும்புவாா்கள். அவா்கள் சமைத்துச் சாப்பிட்டுவிட்டு உறங்கச் செல்வாா்கள். அவா்கள் அனைவரும் நல்லொழுக்கமுள்ளவா்களாகவும், குடும்பப் பற்றுள்ளவா்களாகவும் இருந்தனா்,‘ என்று மற்றொரு உள்ளூா்வாசி கூறினாா்.
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