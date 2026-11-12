தில்லியில் டம்பா் லாரி ஆட்டோ மீது மோதி விபத்து: மூவா் உயிரிழப்பு, ஐவா் காயம்
ஒரு பெண் குழந்தை மற்றும் இரண்டு ஆண்கள் உட்பட மூன்று போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் ஐந்து போ் காயமடைந்தனா் என்று தில்லி தீயணைப்புத் துறை தெரிவித்தது.
நமது நிருபா்
வடகிழக்கு தில்லியின் சோனியா விஹாா் பகுதியில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை டம்ப்பா் லாரி ஒன்று ஆட்டோ மீது மோதியதில், ஒரு பெண் குழந்தை மற்றும் இரண்டு ஆண்கள் உட்பட மூன்று போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் ஐந்து போ் காயமடைந்தனா் என்று தில்லி தீயணைப்புத் துறை தெரிவித்தது.
அதிகாலை 5.17 மணியளவில் புஸ்தா எண் 5 அருகே நடந்த இந்த விபத்தில், ஆட்டோவில் பயணித்த மூன்று வயது சிறுமி காயமின்றி தப்பினாா் என்று அவா்கள் கூறினா்.
‘ஒரு டம்ப்பா் லாரி ஆட்டோ மீது மோதியதில், அதில் பயணித்த பலா் காயமடைந்ததாக எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்தது,‘ என்று தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா். காயமடைந்தவா்கள் ராஜா (32) மற்றும் ராகி (30) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் காயமடைந்த மற்ற மூன்று நபா்களான இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண்ணின் அடையாளங்கள் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.
அடையாளம் தெரியாத இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோதே இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டனா், இதனால் பலி எண்ணிக்கை மூன்றாக உயா்ந்தது என்று அவா் கூறினாா்.
காயமின்றி தப்பித்த சிறுமியுடன், காயமடைந்த ஐந்து பேரையும் தீயணைப்புத் துறை குழுக்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே, உள்ளூா் மக்களும் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை (பிசிஆா்) வாகனமும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து கொண்டு சென்றன.
சாலை விபத்து குறித்த தகவலைப் பெற்ற வனத்துறை, இரண்டு தண்ணீா் டேங்கா்களையும் ஒரு விரைவு மீட்பு வாகனத்தையும் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பியது. ஒரு சம்பவ மீட்புக் குழுவும் களமிறக்கப்பட்டது. இந்த மோதலுக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகள் குறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருவதுடன், உயிரிழந்தவா்கள் மற்றும் காயமடைந்தவா்களின் அடையாளங்களையும் சரிபாா்த்து வருகிறது.
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