பெண்கள், திருநங்கைகள் இலவசமாக பேருந்தில் பயணிக்க இளைஞ்சிவப்பு அட்டை கட்டாயம்!
பெண் குடியிருப்பாளா்கள் ’பிங்க் சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டு’ மூலம் மட்டுமே டி. டி. சி மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் இலவச பயணத்தைப் பெற முடியும்...
பிங்க் சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டு.
பெண் குடியிருப்பாளா்கள் ’பிங்க் சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டு’ மூலம் மட்டுமே டி. டி. சி மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் இலவச பயணத்தைப் பெற முடியும் என்று தில்லி அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: டெல்லி போக்குவரத்துக் கழகம் (இலவச மற்றும் சலுகை பாஸ்) (இரண்டாவது திருத்தம்) விதிமுறைகள், 2026 இன் கீழ் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லியில் வசிக்கும் பெண் பயணிகள் தில்லி போக்குவரத்துக் கழகம் (டி. டி. சி) மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்க முடியும், ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாதவை, பிங்க் சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டைப் (என். சி. எம். சி) பயன்படுத்தி மட்டுமே.
இருப்பினும், பயணத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய கட்டணத்தில் டிக்கெட் வாங்க அவா்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். இலவச பயண வசதிக்கு தகுதியற்ற பெண்கள் பொருந்தக்கூடிய கட்டணத்தில் டிக்கெட் வாங்குவதன் மூலம் டி. டி. சி மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் பயணிக்கலாம்.
தில்லியில் வசிக்கும் திருநங்கைகளுக்கும் இந்த விதிகள் பொருந்தும். இந்த ஆண்டு மாா்ச் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்ட என். சி. எம். சி அடிப்படையிலான அட்டை, பல நீட்டிப்புகளுக்குப் பிறகு அரசாங்கத்தால் முன்னா் வழங்கப்பட்ட காகித அடிப்படையிலான இளஞ்சிவப்பு டிக்கெட்டுகளாக மாற்றியது. செப்டம்பா் 30 முதல் இலவச பயண வசதியைப் பெறுவதற்கு பிங்க் சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டு கட்டாயமாக இருக்கும் என்று போக்குவரத்துத் துறை முன்பு உத்தரவிட்டது.
டிப்போ மற்றும் பஸ் அறிவிப்புகள், சமூக ஊடகங்கள், அச்சு ஊடகங்கள் மற்றும் பிற சேனல்கள் மூலம் ஸ்மாா்ட் காா்டு குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துவதில் அரசு கவனம் செலுத்தும். இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து சுமாா் 19 லட்சம் பெண்கள் ஸ்மாா்ட் காா்டு வசதியைப் பெற்றுள்ளனா். இன்னும் பதிவு செய்யாத பெண்களுக்கு பதிவு மற்றும் அட்டை முறைக்கு தொடா்ந்து அணுகல் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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