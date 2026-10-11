பங்கலா சாஹிப் நுழைவு சா்ச்சை: ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்த தில்லி குருத்வாரா கமிட்டி!
பங்கலா சாஹிப் குருத்வாராவில் இடையூறுகள் மற்றும் தலைமை தோ்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களின் போது ‘தவறான‘ காணொளிகளை பரப்பியதாகக் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தது.
தில்லி சீக்கிய குருத்வாரா நிா்வாகக் குழு (டி. எஸ். ஜி. எம். சி) ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா் அரவிந்த் கேஜரிவால் உள்பட அக்கட்சியின் தலைவா்கள் மீது பங்கலா சாஹிப் குருத்வாராவில் இடையூறுகள் மற்றும் தலைமை தோ்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களின் போது ‘தவறான‘ காணொளிகளை பரப்பியது தொடா்பாக காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட ஜந்தா் மந்தரை அடைய முயன்றபோது சனிக்கிழமை குருத்வாரா வளாகத்தில் ஏராளமான போராட்டக்காரா்கள் கூடினா். ஆனால் அவா்களின் முயற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டு, அவா்கள் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனா். ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தொண்டா்கள் மற்றும் ஆதரவாளா்கள் குருத்வாரா வளாகத்திற்குள் நுழைந்து அங்கு போராட்டம் நடத்தி, குழப்பத்தையும் குழப்பத்தையும் உருவாக்கி, அதன் மூலம் ’குரு கா்’ புனிதத்தை அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த முயற்சிப்பதாக டி. எஸ். ஜி. எம். சி அளித்த புகாரில் குற்றஞ்ாட்டப்பட்டுள்ளது.
போராட்டக்காரா்கள் புனித வளாகத்திற்குள் அரசியல் கோஷங்களை எழுப்பி, மதச் சூழலை சீா்குலைத்து, குரு கா் புனிதத்தையும் மரியாதையையும்ம் மீறியுள்ளனா். மரியாதைக்குரிய வழிபாட்டுத் தலத்திற்குள் வேண்டுமென்றே இதுபோன்ற அரசியல் நடவடிக்கைகள் சீக்கிய சங்கத்தின் மத உணா்வுகளை ஆழமாக புண்படுத்தியுள்ளன ‘என்று புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைவா் ஹா்மீத் சிங் கல்கா உள்பட டி. எஸ். ஜி. எம்.. சி அலுவலக பொறுப்பாளா்கள் குழு, புது தில்லி மாவட்டத்தின் துணை ஆணையா் அலுவலகத்திற்கு புகாரை சமா்ப்பித்தது, மேலும் குருத்வாரா பங்களா சாஹிபுக்குள் போராட்டக்காரா்களைக் காட்டும் வீடியோக்களையும் வழங்கியது.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் ஹா்மீத் சிங் கல்கா கூறியதாவது: வீடியோக்களில் இருந்து இந்த நபா்கள் ஒவ்வொருவரையும் அடையாளம் காணவும், யாா் அணிதிரட்டப்பட்டனா், ஏற்பாடு செய்தனா் மற்றும் குருத்வாரா வளாகத்திற்குள் நுழைய உத்தரவிட்டனா் என்பதைக் கண்டறியவும், சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிராக தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் தில்லி காவல்துறையை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான் பங்களா சாஹிப் குருத்வாராவுக்குச் சென்றபோது, அவருடன் வந்த காவலா்கள் காலணிகள் அணிந்திருந்தனா்.
போராட்டக்காரா்களைக் கைது செய்வதற்காக குருத்வாராவுக்குள் நுழைந்த தில்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் வளாகத்திற்குள் ஒரு பாதையைப் பயன்படுத்தினா். சாஹிப்பின் தா்பாா் மண்டபத்திற்கு (முக்கிய கருவறை) செல்லவில்லை.
எவ்வாறாயினும், காவலா்கள் சீருடை அணிந்து குருத்வாரா வளாகத்திற்குள் நுழைந்திருக்கக்கூடாது என்றாா் அவா். முன்னதாக சனிக்கிழை, துணை காவல் ஆணையா் (புது தில்லி) சச்சின் சா்மா, எக்ஸ் பதிவில் கூறியதாவது: குருத்வாராவுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு பக்தா்கள் தங்கள் காலணிகளை அகற்றும் இடத்தை அடைய பக்தா்கள் பயன்படுத்தும் பொதுவான பாதை வழியாக பணியாளா்கள் நடந்து சென்றனா். பரப்பப்படும் வீடியோ ‘தீங்கிழைக்கும் நோக்கத்துடன்‘ இருக்கிறது. பொறுப்பானவா்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருவ்தாா்.
போராட்டக்காரா்களை கைது செய்ய போலீசாா் குருத்வாராவுக்குள் நுழைந்ததாக ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனா். பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான் பங்களா சாஹிப் குருத்வாராவில் போராட்டக்காரா்கள் நுழைவதை ஆதரித்தாா்.
‘தில்லியில் உள்ள குருத்வாரா ஸ்ரீ பங்களா சாஹிபுக்குள் பாஜக போலீஸாா் வலுக்கட்டாயமாக நுழைந்ததை நான் கடுமையாக கண்டிக்கிறேன் , தேவைப்படுபவா்களுக்கு தங்குமிடம் வழங்க குருத்வாராக்களின் கதவுகள் எப்போதும் திறந்திருக்கும்.
நேற்று ஆா்ப்பாட்டம் செய்த இந்த நாட்டின் இளைஞா்கள் அங்கு நுழைந்திருந்தால், குருவின் வீட்டின் கொள்கை என்னவென்றால், சேவதா்கள் அவா்களுக்கு தங்குமிடம் வழங்குவாா்கள் என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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