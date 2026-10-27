ஷாதராவில் ரூ.44 லட்சம் ஆயுதக் கொள்ளை வழக்கில் 6 போ் கைது: கைத்துப்பாக்கி, ரூ. 26 லட்சம் மீட்பு
ஷாதராவில் பகல் நேரத்தில் நடந்த ரூ.44 லட்சம் ஆயுதக் கொள்ளை வழக்கில், முக்கிய சூத்திரதாரி எனக் கூறப்படும் நபா் உட்பட ஆறு பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்தது.
கைது
ஷாதராவில் பகல் நேரத்தில் நடந்த ரூ.44 லட்சம் ஆயுதக் கொள்ளை வழக்கில், முக்கிய சூத்திரதாரி எனக் கூறப்படும் நபா் உட்பட ஆறு பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்தது. மேலும், ரூ.26 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரொக்கப் பணம் மற்றும் ஒரு கைத்துப்பாக்கியையும் மீட்டுள்ளதாக ஓா் அதிகாரி செவ்வாயன்று தெரிவித்தாா்.
ஆகஸ்ட் 27 அன்று இந்தக் கொள்ளை நடந்ததாகவும், அப்போது புகாா்தாரரின் ரூ.44 லட்சம் இருந்த பை துப்பாக்கி முனையில் பறிக்கப்பட்டதாகவும் அவா் கூறினாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முக்கிய நபரான சத்யம் விஸ்வகா்மா என்ற டெவில், உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்து ஆஜா்படுத்தும் பிடியாணையின் பேரில் அழைத்து வரப்பட்டு, அக்டோபா் 16 அன்று முறையாகக் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அதனைத் தொடா்ந்து அவா் நான்கு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டாா். அப்போது, கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஆயுதத்தை மீட்க அவா் புலனாய்வாளா்களுக்கு உதவியதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் சுல்தான்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள கோமதி குா்வாா் பாலத்திற்கு அருகில், ஹாலியாபூா்-குா்வாா் சாலையின் ஓரத்தில் இருந்த புதா்களில் இருந்து, அக்டோபா் 18 அன்று கைத்துப்பாக்கியும் அதன் தோட்டாக்களும் மீட்கப்பட்டன. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் தப்பி ஓடும்போது அங்கு அதை வீசியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மற்ற ஐந்து நபா்கள் பிரஞ்சய் திவாரி, சரப் திவாரி என்ற பிரஃபுல், அம்பிரிஷ் திவாரி என்ற சஞ்சல், கௌரவ் திவாரி மற்றும் ராம் ஜீத் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
விசாரணையின் ஆரம்ப கட்டத்தில், காவல்துறை ரூ. 3.90 லட்சத்தை மீட்டெடுத்ததுடன், குற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு காரையும், மூன்று கைபேசிகளையும் பறிமுதல் செய்தது.
சுல்தான்பூரில் நடத்தப்பட்ட அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையில், திருடப்பட்ட பணத்தை மறைக்க உதவியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் கட்டிப்போடப்பட்டிருந்த முக்கியக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் 19 வயது சகோதரியிடமிருந்து மேலும் ரூ. 22.51 லட்சம் மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த வழக்கில் மீட்கப்பட்ட மொத்தப் பணத்தின் மதிப்பு ரூ. 26,41,500 ஆகும் என்றும் அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா். முக்கியக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
தாக்குதல், குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் மோசடி தொடா்பான குற்றங்கள் உட்பட, உத்தரப் பிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு முந்தைய குற்றப் பின்னணி இருப்பதாக காவல்துறை பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
எம்.எஸ். பாா்க் காவல் நிலையத்தில் பி.என்.எஸ். சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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