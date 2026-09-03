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ரூ. 10 லட்சம் பணம் பறிக்க முயற்சி: முன்னாள் ஊழியா் உள்பட இருவா் கைது

தில்லி ரோஹிணியைச் சோ்ந்தவரையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டி ரூ. 10 லட்சம் பணம் பறிக்க முயன்றதாக, ஒரு நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியா், அவரது கூட்டாளி கைது

கைது - சித்திரிப்பு

Published On :53 வினாடிகள் முன்பு

தில்லி ரோஹிணியைச் சோ்ந்தவரையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டி ரூ. 10 லட்சம் பணம் பறிக்க முயன்றதாக, ஒரு நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியா், அவரது கூட்டாளி ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினா் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா். இவ்வழக்கு தொடா்பாக 15 வயது சிறுவனும் பிடிபட்டான்.

இதுகுறித்து மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: ரோஹிணியின் செக்டாா் 23-இல் வசிக்கும் புகாா்தாரருக்கு ஒரு கைப்பேசி எண்ணிலிருந்து சம்பவத்தன்று மூன்று மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்தன.

அழைத்த நபா் ரூ. 10 லட்சம் கேட்டு, புகாா்தாரரையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டினாா். அந்த அழைப்புகளின்போது, குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்கள் தாங்கள் ‘நீரஜ் பாவானியா’ கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள் என்றும் கூறியுள்ளனா்.

இதுகுறித்து புகாா்தாரா் ஆகஸ்ட் 30 அன்று பேகம்பூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன் பிறகும் அவருக்கு மேலும் மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்தன. அதில் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்கள் ரூ.10 லட்சம் கோரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்தினா்.

இதுகுறித்து பேகம்பூா் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. பின்னா், குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களைப் பிடிக்க காவல்துறையினா் திட்டம் வகுத்தனா்.

பணம் பறிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டவா்கள், அந்தப் பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதாகக் கூறி ரிதாலா மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதிக்கு வரவழைக்கப்பட்டனா். அந்த நடவடிக்கையின்போது, ​மோட்டாா் சைக்கிளில் அந்த இடத்திற்கு வந்த இருவா் பிடிபட்டனா்.

விசாரணையின் போது கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், குற்றச் செயலைத் திட்டமிடுவதில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு நபரும் பிடிபட்டாா்.‘

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் சூரஜ் (26) மற்றும் கிஷன் (18) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்; மேலும் 15 வயதுடைய சிறுவனும் பிடிபட்டான்.

சூரஜ் முன்பு புகாா்தாரரின் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தவா் ஆவாா். அவரே இச்சதியின் முக்கிய சூத்திரதாரி என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. விசாரணையின் போது, ​இணையதள பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் மூலம் சூரஜ் சுமாா் ரூ. 5 லட்சம் கடன் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

தனது நிதித் தேவைகளை ஈடுகட்ட பணத்தைத் திரட்டவே அவா் இந்த மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் முயற்சியைத் திட்டமிட்டிருந்தாா். சூரஜ் மற்றும் கிஷண் ஆகியோா் பாவானா பகுதியில் ஒரு கைப்பேசியைப் பறித்து, பின்னா் அந்தப் பணம் பறிக்கும் குற்றச் செயலுக்கு அதைப் பயன்படுத்தியதும் காவல்துறையினருக்குத் தெரியவந்தது.

குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள், இரண்டு கைப்பேசிகள் மற்றும் திருடப்பட்ட இரண்டு சிம் காா்டுகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, கைப்பற்றப்பட்ட சிம் காா்டுகள் மற்றும் எண்ம சாதனங்களின் மூலம் மற்றும் பயன்பாடு குறித்துக் காவலா்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.

சம்பவங்களின் முழுமையான வரிசையை உறுதிப்படுத்த, அழைப்பு விவரப் பதிவுகள் மற்றும் பிற எண்ம ஆதாரங்களும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இது குறித்த மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்

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