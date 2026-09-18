தில்லி ஆயாநகா் உடற்பயிற்சி கூடப் பயிற்சியாளா் கொலை: கொலையில் பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனம் மீட்பு
ஆயா நகரில் 28 வயதான ஜிம் பயிற்சியாளா் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மோட்டாா் சைக்கிள், ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள திகாவோனில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதிப் படம்
ஆயா நகரில் 28 வயதான ஜிம் பயிற்சியாளா் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மோட்டாா் சைக்கிள், ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள திகாவோனில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த வழக்கில் அடையாளம் காணப்பட்ட இரண்டு சந்தேக நபா்களைக் கைது செய்ய காவல்துறை குழுக்கள் தற்போது தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
அங்குஷ் மற்றும் ரோஹித் என்ற ஃபெட்டு என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த சந்தேக நபா்கள் இருவரும் ஆயா நகரைச் சோ்ந்தவா்கள். திங்களன்று ஃபதேபூா் பெரி பகுதியில் உள்ள ஹன்சா சௌக் அருகே விஜய் குமாா் மீது இரண்டு மோட்டாா் சைக்கிள்களில் வந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படும் நான்கு பேரில் இவா்களும் அடங்குவதாக நம்பப்படுகிறது என்று அவா்கள் கூறினா்.
ஆரம்பத்தில், இந்தக் கொலையில் இரண்டு போ் ஈடுபட்டதாகக் காவல்துறை கூறியது, ஆனால் மேலும் இருவரின் பெயா்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த வழக்கோடு தொடா்புடைய நீண்டகாலப் பகைமையில் சதிகாரா்களில் ஒருவராகக் கூறப்படும் கமல் அதானாவின் சொந்த கிராமமான திகாவோனிலிருந்து காவல்துறையினா் மோட்டாா் சைக்கிளை மீட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். மோட்டாா் சைக்கிளின் உரிமையாளா், அதை யாா் பயன்படுத்தினாா்கள், கொலைக்குப் பிறகு அது எப்படி திகாவோனை அடைந்தது என்பதைக் கண்டறிய காவல்துறை முயன்று வருகிறது.
சந்தேக நபா்களின் நடமாட்டத்தை மீண்டும் கட்டமைக்கவும், அவா்கள் தப்பிச் சென்ற வழியை உறுதிப்படுத்தவும் புலனாய்வாளா்கள் அந்தப் பாதையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நான்கு துப்பாக்கிதாரிகளில் இருவரை அங்குஷ் மற்றும் ரோஹித் என காவல்துறை அடையாளம் கண்டுள்ளது, மற்ற இருவரையும் அடையாளம் காணும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அடையாளம் காணப்பட்ட சந்தேக நபா்களைக் கண்டறிய பல காவல்துறை குழுக்கள் சாத்தியமான இடங்களைத் தேடி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. கொலைக்கு முந்தைய நாட்களில் அந்த இரு சந்தேக நபா்களும் யாருடன் தொடா்பில் இருந்தாா்கள் என்பதைத் தீா்மானிக்க, புலனாய்வாளா்கள் அவா்களின் அழைப்பு விவரப் பதிவுகளையும் மற்ற நடவடிக்கைகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
விஜய்யின் கொலை, பழைய விரோதம் மற்றும் பழிவாங்கும் சுழற்சியின் தொடா்ச்சியா அல்லது ஒரு புதிய தகராறின் விளைவா என்பது குறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. விஜய்யின் தம்பி அஜய், தற்போது அருண் லோஹியாவின் கொலை தொடா்பாக திஹாா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்; இந்த கொலையை விசாரணையில் ஒரு முக்கிய இணைப்பாக காவல்துறை அடையாளம் கண்டுள்ளது.
விஜய் குமாா் திங்கள்கிழமை காலை சுமாா் 10 மணியளவில் ஹன்சா சௌக் அருகே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். இந்தத் தாக்குதலின்போது சுமாா் 15 சுற்றுகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தனிப்பட்ட விரோதமே இதற்கான முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறை துணை ஆணையா் (தெற்கு) அனந்த் மிட்டல் கூறினாா். இந்தக் கொலைக்குப் பொறுப்பேற்று, வெளிநாட்டில் வசிக்கும் தாதா ஹிமான்ஷு பாவ் வெளியிட்டதாகக் கூறப்படும் சமூக ஊடகப் பதிவு குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
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