பாஹா்கஞ்ச் ஸ்பா மையத்தில் பாலியல் தொழில்: 4 போ் கைது; 8 பெண்கள் மீட்பு

பாஹா்கஞ்ச் ஸ்பா மையத்தில் பாலியல் தொழில்: 4 போ் கைது; 8 பெண்கள் மீட்பு
மத்திய தில்லியின் பாஹா்கஞ்ச் பகுதி ஸ்பா மையம் ஒன்றில் பாலியல் தொழில் நடத்தியதாக ஸ்பாவின் உரிமையாளா், மேலாளா் உள்பட நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது
மத்திய தில்லியின் பாஹா்கஞ்ச் பகுதி ஸ்பா மையம் ஒன்றில் பாலியல் தொழில் நடத்தியதாக ஸ்பாவின் உரிமையாளா், மேலாளா் உள்பட நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும் அங்கு சிக்கியிருந்த எட்டு பெண்கள் மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சம்பந்தப்பட்ட ஸ்பா மையத்தில் சட்டவிரோதச் செயல் நடைபெறுவதாகக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், திங்கள்கிழமை மாலை முல்தானி தண்டா பகுதியில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தளங்களில் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்டவா்கள் ஸ்பா உரிமையாளா் விவேக் குமாா் (27), மேலாளா் தசரத் மண்டல் (36), அமன் (20) மற்றும் குட்டு கா்மாகா் (27) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
தகவலை உறுதிப்படுத்த, காவல்துறை ஒரு குழுவை அமைத்து, ஒரு உதவி ஆய்வாளரை வாடிக்கையாளா் போல மாறுவேடத்தில் அந்த இடத்திற்கு அனுப்பியது.
சட்டவிரோதச் செயல் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், திங்கள்கிழமை மாலை சுமாா் 7 மணியளவில் காவல்துறையின் குழுவினா் அந்த ஸ்பாவில் சோதனை நடத்தி, அங்கிருந்த எட்டு பெண்களை மீட்டனா்.
மீட்கப்பட்ட பெண்கள் 22 முதல் 34 வயதுக்குட்பட்டவா்கள் ஆவா். இவா்கள் தில்லி, உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம் மற்றும் நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் ஆவா். சோதனையின்போது தொடா்புடைய ஆதாரங்கள் காவல்துறையினரால் கைப்பற்றப்பட்டன.
விசாரணையின் போது, ஸ்பா வளாகத்தில் சட்டவிரோதச் செயலை நடத்துவதிலும் அதற்கு உதவுவதிலும் தங்களுக்கு இருந்த தொடா்பை அவா்கள் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தக் கும்பல் எவ்வளவு காலமாக இந்த சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறது என்பதையும், இதில் தொடா்புடைய மற்ற நபா்கள் யாா் என்பதையும் கண்டறிய காவல்துறையினா் அவா்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
அறநெறியற்ற பாலியல் நடத்தை தடுப்பு சட்டம்த்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் நபி கரீம் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கும்பலின் முழுமையான வலைப்பின்னலைக் கண்டறியவும், இதில் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் பிற நபா்களின் பங்கை உறுதிப்படுத்தவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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