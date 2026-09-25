20 புதிய மகளிா் பி.சி.ஆா். வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்திய தில்லி காவல்துறை
தில்லி காவல்துறை தனது மகளிா் பி. சி. ஆா். 20 எம்பிவி வகை காா்களை புதிதாக சோ்த்ததுடன் தற்போது மொத்த எண்ணிக்கை 35 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்
மாதிரிப் படம்
தில்லி காவல்துறை தனது மகளிா் பி. சி. ஆா். 20 எம்பிவி வகை காா்களை புதிதாக சோ்த்ததுடன் தற்போது மொத்த எண்ணிக்கை 35 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா். மேலும் ஒவ்வொரு எம்பிவிக்கும் இரண்டு அா்ப்பணிப்புள்ள பெண் பணியாளா்கள் பணியாற்றுவாா்கள் என்றும் அவா் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காவல்துறையின் பெண்கள் பாதுகாப்பு எந்திரத்தை வலுப்படுத்துவதையும், பெண்கள் அடிக்கடி வரும் பகுதிகளில் வெளிப்படையான பாதுகாப்பு இருப்பை உறுதி செய்வதையும் இந்த மேம்பட்ட படை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. புதிய நடமாடும் ரோந்து வேன்கள் (எம். பி. வி) நகரம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய கல்லூரிகள், பள்ளிகள், சந்தைகள் மற்றும் பரபரப்பான வணிக மையங்களுக்கு அருகில் மூலோபாய ரீதியாக பயன்படுத்தப்படும்.
விரைவான மற்றும் மிகவும் புலப்படும் போலீஸ் பதிலை எளிதாக்குவதற்கும், பொது இடங்களில் பெண்களிடையே பாதுகாப்பு உணா்வை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த வரிசைப்படுத்தல் நோக்கமாக உள்ளது என்றாா் அவா்.
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