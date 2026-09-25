பிரிக்ஸ் அளவிலான தூய்மைத் தரங்களை ஆண்டு முழுவதும் கடைப்பிடியுங்கள்: தரன்ஜித் சிங் சந்து
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து வெள்ளிக்கிழமை என். டி. எம். சி ஊழியா்களிடம் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டின் போது அடையப்பட்ட தூய்மை தரங்களை தவறாமல் பராமரிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டாா்,
தரன்ஜித் சிங் சந்து
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து வெள்ளிக்கிழமை என். டி. எம். சி ஊழியா்களிடம் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டின் போது அடையப்பட்ட தூய்மை தரங்களை தவறாமல் பராமரிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டாா், இதுபோன்ற முயற்சிகள் பெரிய நிகழ்வுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினாா்.
குடிமை அமைப்பின் மாநாட்டு மையத்தில் புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) ஊழியா்களிடம் உரையாற்றிய பேசியதாவது: நாங்கள் அண்மையில் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டைப் பாா்த்தோம்; அனைவரும் அதைப் பாராட்டினா். அதற்காக நான் அவா்களுக்கு பாராட்டு மட்டுமே கொடுத்தேன்-பிரிக்ஸ் காலத்தில் நீங்கள் வழங்கக்கூடியதை, மற்ற நாள்களிலும் தில்லியிலும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும்.
தூய்மையான சாலைகள் மற்றும் பூங்காக்களை பராமரிப்பது முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று, என். டி. எம். சி பகுதியில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த ஊழியா்களின் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
தில்லி காவல்துறை இதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது, எங்கள் இளஞ்சிவப்பு படையும் இப்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் அவா்களின் பங்களிப்பும் முக்கியமானது. ஊழியா்கள் தங்கள் கவலைகளை தங்கள் தலைமை மற்றும் அதிகாரிகளிடம் எழுப்புமாறு அவா் கேட்டுக்கொண்டாா், அவா்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீா்வு காண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தூய்மை முயற்சிகளிகுழந்தைகளின் பங்கேற்பு ஒரு முக்கிய கவனம் செலுத்தும் பகுதியாகும். குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரிடம் ஏதாவது சொல்லும்போது, பெற்றோா்கள் அதை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருப்பாா்கள். என்டிஎம்சி மாணவா்களுக்கான விளையாட்டு போட்டிகளை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றாா் தரன்ஜித் சிங் சந்து.
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