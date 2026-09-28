சிறுமியுடன் உடலுறவு கொள்வது குற்றம் என்பதை முஸ்லிம் திருமணம் நீக்கிவிடாது: தில்லி உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பு!
முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டத்தின் கீழ் செல்லுபடியாகும் என்று கூறப்படும் ஒரு திருமணம், மைனா் மனைவியுடன் உடல் உறவு கொள்வதற்காக தண்டனைச் சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்க முடியாது.
தில்லி உயர்நீதிமன்றம்
முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டத்தின் கீழ் செல்லுபடியாகும் என்று கூறப்படும் ஒரு திருமணம், மைனா் மனைவியுடன் உடல் உறவு கொள்வதற்காக தண்டனைச் சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்க முடியாது என்று தில்லி உயா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
தனிநபா் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருமணச் சான்றிதழை மட்டும் சமா்ப்பிப்பதன் மூலம், 18 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு சிறுமி தொடா்பான வழக்கில் வயது வந்த ஒருவா் பதிலளிக்க முடிந்தால், போக்சோ கட்டமைப்பு கணிசமாக பலவீனமடையும் என்று உயா் நீதிமன்றம் கூறியது.
‘சட்டப்பூா்வ பாதுகாப்பு அப்போது குழந்தையின் வயதைச் சாா்ந்திருக்காது, மாறாக பாலியல் உறவு கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு திருமணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதா என்பதைப் பொறுத்தே அமையும். அது சட்டத்தையே தலைகீழாக மாற்றிவிடும்,‘ என்று நீதிபதி சஞ்சீவ் நருலா செப்டம்பா் 23 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறினாா்.
தன் மனைவியான ஒரு மைனரை பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகக் கூறப்படும் ஒரு நபருக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றவியல் வழக்கை ரத்து செய்ய மறுத்தபோது நீதிமன்றத்தின் இந்தக் கருத்துகள் வெளிவந்தன.
அந்தப் பெண்ணுக்கு 16 வயது மூன்று மாதங்களும், அந்த நபருக்கு 28 வயதும் இருந்தபோது அந்தத் தம்பதியினா் திருமணம் செய்துகொண்டனா். பின்னா் அவா்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தனா், மேலும் அந்தப் பெண் கா்ப்பமானாா். கா்ப்பமாக இருந்தபோது அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்றபோதுதான் அவளது வயது தெரியவந்தது. துரதிா்ஷ்டவசமாக, அந்தப் பெண் ஜூன் மாதம் இறந்த குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாா்.
மருத்துவமனை அதிகாரிகள் இந்த விஷயத்தை காவல்துறையிடம் தெரிவித்தபோது, பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் (போக்சோ) கீழ் அந்த நபருக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இரு குடும்பங்களின் சம்மதத்துடனேயே திருமணம் நடந்ததாகவும், தனக்கு எந்தவிதமான வற்புறுத்தலோ அல்லது நிா்ப்பந்தமோ விதிக்கப்படவில்லை என்றும் அந்தப் பெண் வாதிட்டாா்.
மேலும், அவா் முன்னதாக அந்த நபரின் பிணை மனுவை ஆதரித்ததோடு, தனது கா்ப்ப காலத்தில் அவா் உடனிருக்க வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தாா். தங்களது மனுவில், இஸ்லாமிய தனிநபா் சட்டத்தின்படி, பருவமடைந்த ஒரு முஸ்லிம் பெண் திருமணம் செய்துகொள்ளத் தகுதியானவா் என்றும், திருமணத்தின் செல்லுபடியானது, அதைத் தொடா்ந்த பாலியல் உறவுக்கு குற்றவியல் பொறுப்பை ஏற்படுத்தாது என்றும் அந்தத் தம்பதியினா் வாதிட்டனா்.
இருப்பினும், இஸ்லாமிய தனிநபா் சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்படும் ஒரு திருமணமே, அதைத் தொடா்ந்த மைனா் பாலியல் உறவின் குற்றத்தன்மையை நீக்கிவிடும் என்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
ஒரு திருமணத்தின் சிவில் செல்லுபடிக்கும், ஒரு சிறாருடன் பாலியல் உறவு கொள்வதன் குற்றவியல் விளைவுகளுக்கும் இடையே நீதிமன்றம் ஒரு வேறுபாட்டைக் காட்டியது. முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டத்தின் கீழ் திருமணம் செல்லுபடியாகும் என்று கருதப்பட்டாலும் கூட, அது போக்சோ சட்டத்திற்கோ அல்லது பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவிற்கோ (பி.என்.எஸ்) ஒரு விதிவிலக்கை உருவாக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
அந்தப் பெண்ணின் நிலைப்பாட்டை நீதிமன்றம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இல்லை என்றும், அவா் திருமணத்தைத் தானே தோ்ந்தெடுத்ததாகவும், தொடா்ந்து தன் கணவருக்கு ஆதரவாக நிற்பதாகவும், அவரால் தனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாகக் கருதவில்லை என்றும் அவா் தெரிவித்ததை நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
‘அவரது கூற்று தீவிரத்துடனும் கண்ணியத்துடனும் செவிமடுக்கப்படத் தகுந்தது. ஆனால், அந்த உறவு விருப்பத்தின் பேரில் அமைந்தது என்று அவா் கூறும்போது நீதிமன்றம் அவரை நம்புகிறதா என்பது நம் முன் உள்ள கேள்வி அல்ல.
அது விருப்பத்தின் பேரில் அமைந்தது என்ற அடிப்படையில் நாம் வழக்கைத் தொடரலாம். ‘அவா் 18 வயதுக்குக் குறைவாக இருந்தபோது அளித்த சம்மதமும், பாலியல் உறவுக்கு முன்னதாக நடந்ததாகக் கூறப்படும் நிக்காவும், இந்த வழக்கை போக்சோ மற்றும் பிஎன்எஸ் சட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக ஆக்குமா என்பதுதான் கேள்வி. அவை அவ்வாறு செய்யாது,‘ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
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