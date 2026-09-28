ரூ. 214 கோடியில் 53 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா!
’சேவா சங்கல்ப் அபியான்’ பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் ரூ. 214.12 கோடி மதிப்புள்ள 53 வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்.
’சேவா சங்கல்ப் அபியான்’ பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் ரூ. 214.12 கோடி மதிப்புள்ள 53 வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்.
கிராரி, பவானா, முண்ட்கா, நரேலா மற்றும் நாங்லோய் ஜாட் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் உள்ள திட்டங்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் அத்தியாவசிய குடிமை வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன, மேலும் சுமாா் 1.75 லட்சம் மக்கள் பயனடைவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் ரேகா குப்தா பேசியதாவது: அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு தொடா்பான பிரச்னைகளை நீண்டகாலமாக எதிா்கொண்ட பகுதிகளில் வளா்ச்சிப் பணிகள் இப்போது திட்டமிட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சாலைகள், வடிகால்கள், கழிவுநீா் மற்றும் வடிகால் ஆகியவை ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமைகள் என்றும், வளா்ச்சியின் பயன்கள் தில்லியின் ஒவ்வொரு பாதையையும் ஒவ்வொரு பகுதியையும் சென்றடைவதை அரசு உறுதி செய்து வருகிறது.
53 வளா்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ், 27 அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் 1,062 சாலைகள் மற்றும் பாதைகள் உருவாக்கப்படும். 89.82 கி. மீ. நீளமுள்ள சாலைகளும், 147.69 கி. மீ. நீளமுள்ள வடிகால் வசதிகளும் உருவாக்கப்படும். 53 திட்டங்களில் கிராரி சட்டமன்றத் தொகுதி மிகப்பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது. 14 அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் மொத்தம் 27 வளா்ச்சிப் பணிகள் ரூ.105.51 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்படும். 640 சாலைகள் மற்றும் பாதைகள், 50.71 கி. மீ. சாலைகள் மற்றும் 101.42 கி. முன்மொழியப்பட்ட மழைநீா் வடிகால்களை மேம்படுத்தவும், நீா் தேக்கத்தை குறைக்கவும் உதவும். பவானாவில் ரூ.38.83 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 9 பணிகளும், முண்ட்காவில் ரூ.22.05 கோடி மதிப்பிலான 5 பணிகளும், நரேலாவில் ரூ.14.48 கோடி மதிப்பிலான 4 பணிகளும், நாங்லோய் ஜாட்டில் ரூ.33.25 கோடி மதிப்பிலான 8 பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
இப்பகுதிகளில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் மழைநீா் வடிகால் பணிகள் வடிகால் வசதியை மேம்படுத்துவதிலும், நீா் தேக்கத்தை குறைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். நடைபாதை சாலைகள் மற்றும் பாதைகளை மேம்படுத்துவது உள்ளூா் இணைப்பை மேம்படுத்துவதோடு, நடைபாதை இல்லாத மற்றும் சேதமடைந்த மேற்பரப்புகளிலிருந்து எழும் தூசியைக் குறைக்கவும் உதவும் என்றாா் ரேகா குப்தா.
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