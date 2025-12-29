வரப்பெற்றோம் (29-12-2025)

பாரதியார்-அரங்க.இராமலிங்கம்; பக்.128; ரூ.80; கங்காராணி பதிப்பகம், சென்னை-600 074, ✆ 98840 67267.
சிறுவர்களுக்கான இராமாயணம்-அழகு பதிப்பகம்; பக்.128; ரூ.115; சென்னை-600 049, ✆ 044-2650 2089.
திருச்சிற்றம்பல திருவந்தாதி-பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன், பக்.64; ரூ.99; கவியரசன் பதிப்பகம், சென்னை-600 092, ✆ 98410 46898.
ஆறுமுகப் பெருமானின் ஆறுபடை வீடு-கீர்த்தி; பக்.112; ரூ.90; சங்கர் பதிப்பகம், சென்னை- 600 049, ✆ 044-2650 2086.
அறத்தந்தை அண்ணாமலை அரசர்-மு.அருணாசலம் பிள்ளை; பக்.152, ரூ.120; தமிழ்ச்சுரங்கம், காரைக்குடி-630 002, ✆ 94441 32112.
அறுசுவை (சிறுகதைகள்)-மடிப்பாக்கம் வெங்கட்; பக்.132; ரூ.150; புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா (பி) லிட், பெங்களூரு-560 076, ✆ 74185 55884.
சுட்டுவிடும் தூரம்-அ.கெளரி சங்கர்; பக்.126; ரூ.120; குவிகம் பதிப்பகம், சென்னை-600 078, ✆ 89396 04745.
குழந்தை வளர்ப்பு சுகமான சுமை-டாக்டர் எஸ்.ராஜா; பக்.160; ரூ.60; அருணா பதிப்பகம், சென்னை- 600 049, ✆ 044-2650 7131.
செயல் உன்னை உயர்த்தும்-மயிலாடுதுறை இளையபாரதி; பக்.120; ரூ.140; கவிஓவியா, சென்னை-600 011, ✆ 98409 12010.
