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சங்ககால மலர்கள்

சங்ககால மலர்கள் குறித்த இந்த நூலில், மலர்கள் குறித்த செய்திகளுடன் அவை சங்க இலங்கியங்களில் எங்கு, எவ்வாறு பயின்று வந்துள்ளன; அந்த மனிதர்கள் இயற்கையுடன் கொண்டிருந்த காதல், அறம் ஆகியவை புலப்படுகின்றன.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 6:25 pm IST

சங்ககால மலர்கள்-டி.வி. ராதாகிருஷ்ணன்; பக். 160; ரூ. 200; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2810.

பத்துப்பாட்டில் இடம் பெற்றுள்ள குறிஞ்சிப்பாட்டில் புலவர் கபிலர் 99 வகையான மலர்களின் பெயர்களைத் தொடர்ந்து வரிசைப்படுத்தியுள்ளார். பொதுவாக பலரும் அறிந்த பெயர்களைத் தாண்டி, இந்த மலர்ப் பட்டியலுக்குப் பின்னால் சில சுவாரஸ்யமான மற்றும் அரிய செய்திகள் உள்ளன.

குறிஞ்சிப்பாட்டில் 62-ஆவது அடி முதல் 96-ஆவது அடி வரை உள்ள 35 அடிகளில் இந்த 99 மலர்களின் பெயர்களும் தொடர்ச்சியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பண்டைத் தமிழ் சமூகத்தில் இயற்கை மற்றும் தாவரவியல் மீதிருந்த ஆழமான அறிவுக்கு இந்த 99 மலர்ப் பட்டியல் சிறந்த சான்றாகும்.

குறிஞ்சி நிலத்துக்கு உரிய முதன்மை மலரான காந்தள் (செங்காந்தள்) மலருடன் இந்தப் பட்டியல் தொடங்குகிறது. புல் வகையைச் சேர்ந்த எருவை (எருவைப்பூ) என்ற மலருடன் பட்டியல் நிறைவடைகிறது.

தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கும் குறிஞ்சி நிலத்தின் வளத்தையும், அங்குள்ள சுனை நீரில் தோழியும் தலைவியும் நீராடிவிட்டுப் பாறையில் பரப்பி விளையாடிய மலர்களின் செழிப்பையும் காட்டவே கபிலர் இவற்றை வரிசைப்படுத்தினார். மேலும், "தமிழ் மொழியின் வளத்தையும், தமிழர்களின் இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியலையும்' ஆரிய அரசனுக்கு உணர்த்துவதற்காகவே கபிலர் குறிஞ்சிப்பாட்டை இயற்றினார் என்பதால், தமிழரின் தாவரவியல் அறிவை வெளிப்படுத்த இத்தனை மலர்களைக் குறிப்பிட்டதாகக் கருதலாம்.

உ.வே.சாமிநாதையர், குறிஞ்சிப்பாட்டை ஓலைச்சுவடியிலிருந்து பதிப்பித்தபோது, தொடக்கத்தில் 96 மலர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே அவருக்குக் கிடைத்தன. பின்னர், பல ஓலைச்சுவடிகளைத் தேடி அலைந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட சுவடியில் இருந்து மீதமுள்ள 3 மலர்களின் பெயர்களையும் கண்டறிந்து, மொத்தம் 99 மலர்கள் என்பதை உறுதி செய்து பதிப்பித்தார்.

சங்ககால மலர்கள் குறித்த இந்த நூலில், மலர்கள் குறித்த செய்திகளுடன் அவை சங்க இலங்கியங்களில் எங்கு, எவ்வாறு பயின்று வந்துள்ளன; அந்த மனிதர்கள் இயற்கையுடன் கொண்டிருந்த காதல், அறம் ஆகியவை புலப்படுகின்றன.

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