Dinamani
முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்!முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! குர்மீத் ராம் ரஹீமுக்கு 16 -வது முறையாக பரோல்! அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா!அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்த தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு!பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ஏமாற்று வேலை - எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்!கோடியக்கரையிலிருந்து கடலுக்கு சென்ற 4 மீனவர்கள் மாயம்!சிஎன்ஜி விலை கிலோவுக்கு ரூ.2 உயர்வு!8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!ஜூலையில் பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தோ்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்ஐபிஎல்: பெங்களூரு - குஜராத் இன்று பலப்பரீட்சை!பக்ரீத், வார இறுதி: 4,195 சிறப்பு பேருந்துகள்!ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் சுமுக முன்னேற்றம்: டிரம்ப்
/
நூல் அரங்கம்

வஞ்சிக்கப்பட்ட தேசம் திபெத்

திபெத்தின் வரலாற்றை முழுமையாகப் படித்தறிய விரும்புவோர் நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய நூல் இது.

News image
Updated On :26 மே 2026, 1:27 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வஞ்சிக்கப்பட்ட தேசம் திபெத்- மாதவரம் இரா. உதய்பாஸ்கர்; பக். 372; ரூ. 350; அசோக்குமார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 051, ✆ 99406 78478.

'வஞ்சிக்கப்பட்ட தேசம்' என்ற தலைப்பே, திபெத்தின் அரசியல், இயற்கை ரீதியிலான பாதிப்புகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. அழகான இமயமலைத் தொடரைக் கொண்ட இந்த தேசம் கடல் மட்டத்திலிருந்து மிக உயரத்தில் அமைந்திருப்பதால் இங்கு பிராணவாயு குறைவு. திபெத்தியர்கள் தவிர மற்றவர்கள் இங்கு வாழ்வது சிரமம். சிறப்புமிக்க திபெத்திலிருந்தே சிந்து, பிரம்மபுத்திரா, சீனாவின் மஞ்சள் நதி உள்ளிட்ட பல நதிகள் உற்பத்தியாகி இந்தியாவையும் சீனாவையும் வளப்படுத்துகின்றன.

சுருங்கச்சொன்னால் திபெத் ஒரு குளிர் பாலைவனம். ஹிந்துக்களின் புனித மலையாகக் கருதப்படும் கயிலாய மலையும் இங்குதான் உள்ளது. தற்போது பௌத்த மதமே இங்கு பிரதானம். திபெத் முழுவதும் பௌத்த மடாலயங்கள்தான் கோலோச்சுகின்றன என்பது உள்ளிட்ட திபெத்தின் அடிப்படைத் தகவல்களும் திபெத்தியர்களின் வாழ்வியல் முறைகளும் பிரமிக்க வைக்கின்றன.

இந்த தேசத்தை அண்டை நாடான சீனா 1950-இல் தனது ராணுவத்தை அனுப்பி ஊடுருவி, பின்னர் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தது. 14-ஆம் தலாய் லாமா வெளியேற்றம், சீனாவின் வஞ்சகம், தலைநகர் லாஸாவில் மாற்றங்கள், இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்த தலாய் லாமா, முன்னாள் பிரதமர் பண்டித நேருவின் நடவடிக்கைகள், தலாய் லாமாவுடன் சந்திப்பு, இந்திய- சீனப் போரின் பாதிப்புகள், அரசியல் விமர்சனங்கள், சீனாவிடமிருந்து திபெத் விடுதலை பெற வேண்டியதன் அவசியம் என பல்வேறு தகவல்கள் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

திபெத்தின் வரலாற்றை முழுமையாகப் படித்தறிய விரும்புவோர் நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய நூல் இது.

தொடர்புடையது

கருத்து மலர்கள்

கருத்து மலர்கள்

தமிழ்த் தொண்டர்த் தொகை

தமிழ்த் தொண்டர்த் தொகை

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

வரப்பெற்றோம் (25-05-2026)

வரப்பெற்றோம் (25-05-2026)

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!