முன்னத்தி ஏர்
மனித மனம் எப்போது சமாதானம் அடையும்? எப்போது முரண்டு பிடிக்கும்? என்பது புரியாத புதிர். அப்படி சமாதானம் அடையும் மனமானது எந்தப் புள்ளியில் சமாதானம் அடைகிறது என்பதை இந்தக் கதைகள் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.
முன்னத்தி ஏர்-மஹா சாஸ்தா; பக். 138; ரூ. 200; வசந்தா பிரசுரம், சென்னை-600 033, ✆ 90948 75747.
ஒரு சிறுகதை என்பது, அதில் கூறப்பட்டிருக்கும் நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்களின் தோற்றம் குறித்த வர்ணனைகள், பேசுகிற மொழி உள்பட எல்லாமே அதை வாசிப்பவர்களுக்கு ஏற்கெனவே பரிச்சயமானதாக இருக்கும்போது கூடுதல் ஈர்ப்பைத் தரும்; வாசிக்கும் முனைப்பு அதிகரிக்கும். அது இந்தத் தொகுப்பில் உள்ள எல்லா சிறுகதைகளிலும் தெரிகிறது.
ஒரு கிளியைப் பிரிந்து செல்லும் மனதானது நமக்கு நெருங்கிய அன்பு மிகுந்த உறவினரின் மறைவை ஏற்றுக்கொள்ளும் புள்ளிக்கு ஒப்பானது; 786 எண் கொண்ட ரூபாய் நோட்டுக்காக அங்கலாய்க்கும் மனதானது வாழ்வின் எதார்த்த போக்கை ஏற்றுக்கொண்டு சமாதானம் அடைகிறது; பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு நோயாளி நண்பரை எதிர்பாராமல் சந்தித்ததும், காரில் வீட்டுக்குச் செல்லாமல் நடந்து செல்லும் மருத்துவரின் அனுபவம் எல்லோருக்குமானது.
மனித மனம் எப்போது சமாதானம் அடையும்? எப்போது முரண்டு பிடிக்கும்? என்பது புரியாத புதிர். அப்படி சமாதானம் அடையும் மனமானது எந்தப் புள்ளியில் சமாதானம் அடைகிறது என்பதை இந்தக் கதைகள் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.
பேருந்து பயணத்திலோ, வெயிலின் தாக்கத்திலோ, குக்கர் விசிலின் சப்தத்திலோ என கவனத்தைத் திருப்பும் எந்தப் புள்ளியில் இருந்தும் ஒரு சிறுகதைக்கான விதை துளிர் விடும். இதில் உள்ள 20 சிறுகதைகளும் அப்படித்தான் இருக்கும் என புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
அனைத்துக் கதைகளிலும் கையாளப்பட்டு இருக்கும் மொழி நடையானது கவித்துவமாக உள்ளது. குறிப்பாக, ஆங்காங்கே கூறப்படும் எடுத்துக்காட்டுகள் புதுமையாக உள்ளன. மேலும், கதைகளின் போக்கு சாத்தியமான நிகழ்வுகளை மட்டுமே சொல்வதாக அமைந்திருப்பது எதார்த்தத்தின் கூடுதல் பதிவாக அமைந்துள்ளது.
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