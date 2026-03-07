லக்ஷ்மி பிராண்ட்டின் தீபாவளி பரிசு போட்டி : நியூ ஜெர்சியை சேர்ந்தவருக்கு லெக்ஸஸ் RX 350 கார் பரிசு

அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய தெற்காசிய உணவு இறக்குமதியாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர் HOS குளோபல் புட்ஸின் முதன்மை பிராண்டான லக்ஷ்மி. இந்நிறுவனம் மளிகை பொருட்கள் மற்றும் புரோஷன் உணவுகளை சிறந்த முறையில் வழங்கி வருகிறது. தீபாவளியை முன்னிட்டு பிரமாண்ட பரிசு போட்டி ஒன்றை நடத்தியது. அதில் நியூ ஜெர்சியை சேர்ந்த உதயகுமார் பாலதண்டாயுதம் என்பவர் வெற்றியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டு அவருக்கு விலையுர்ந்த புத்தம் புதிய லெக்ஸஸ் RX 350 காரை இந்நிறுவனம் வழங்கியது. கலாச்சார மரபுகளை மதிக்கவும், நுகர்வோர் விசுவாசத்திற்கு வெகுமதி அளிக்கவும், உணவைச் சுற்றியுள்ள பகிரப்பட்ட தருணங்கள் மூலம் குடும்பங்களை ஒன்றிணைக்கவும் லட்சுமியின் நீடித்த அர்ப்பணிப்பை இது பிரதிபலிக்கிறது. வீடியோவை இங்கே பார்க்கவும்
HOS குளோபல் புட்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நீல் சோனி கூறுகையில், "இந்த பரிசு அதை விட மேலானது. உண்மையான உணவு, சுவை மற்றும் குடும்பத்தை கொண்டாடுவதன் மூலம் கலாச்சாரத்தை உயிர்ப்பிக்கும் எங்கள் பார்வையுடன் இது நெருக்கமாக ஒத்துப்போகிறது. இது குடும்பங்களை அவர்களின் வேர்களுடன் இணைக்கும் மரபுகள் மற்றும் சுவைகள் மூலம் ஒன்றிணைப்பதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது' என்றார்.
HOS குளோபல் புட்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அம்ரபாலி சோனி கூறுகையில், 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, வீட்டின் வசதியையும் பரிச்சயத்தையும் வழங்கும் உண்மையான தயாரிப்புகளுடன் குடும்பங்களை ஒன்றிணைப்பதில் லட்சுமி பிராண்ட் ஒரு அர்த்தமுள்ள பங்கை வகித்து வருகிறது. தெற்காசிய புலம்பெயர்ந்தோருக்கு நம்பகமான சமூக பங்காளியாக எங்கள் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பை இந்த மைல்கல் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது என்றார்.
வெற்றியாளரான உதயகுமார் பாலதண்டாயுதம் கூறுகையில், "நாங்கள் கார் வென்றதை இன்னும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை. லட்சுமி பிராண்ட் பல ஆண்டுகளாக எங்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக பண்டிகைகளின் போது எங்கள் குடும்ப நினைவுகள் பல அதனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.
HOS குளோபல் புட்ஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் தலைவர் சந்தீப் சிங் லம்பா கூறுகையில், இந்த தீபாவளி பிரச்சாரம் நம்பிக்கை, மற்றும் செயல் பற்றியது. லட்சுமியில், நாங்கள் வாக்குறுதிகளை மட்டும் வழங்குவதில்லை, அவற்றை நிறைவேற்றுகிறோம். போட்டி முதல் கார் வரை, இது நம்பகத்தன்மை, சமூகம் மற்றும் எப்போதும் சரியான வழியில் விஷயங்களைச் செய்வதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டின் கொண்டாட்டமாகும் என்றார்.
HOS குளோபல் புட்ஸின் லட்சுமி, அதன் பரந்த அளவிலான அணுகல் மற்றும் சிறந்த சுவையான உணவுகளின் நிலையான விநியோகத்திற்காகப் பிரபலமானது. தெற்காசிய நுகர்வோருக்கு தரம், தூய்மை மற்றும் அன்றாட மதிப்பிற்காக நிற்கும் தயாரிப்புகளை வழங்குவதற்கு ஒத்ததாகும். இந்த பிராண்ட் சுற்றுப்புற மற்றும் உறைந்த வகைகளில் உண்மையான தெற்காசிய உணவுகளை பரந்த அளவில் வழங்குகிறது. இன்று, லட்சுமி தனது நுகர்வோரின் எப்போதும் வளர்ந்து வரும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பாடுபடுகிறது.
பல தசாப்தங்களாக இந்த பிராண்டை ஏற்றுக்கொண்ட தெற்காசிய சமூகத்தை கொண்டாடுவதில் லட்சுமி பிராண்டின் அர்ப்பணிப்பை இந்த பிரச்சாரம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. எளிதான டிஜிட்டல் தளத்தின் மூலம், அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள குடும்பங்கள் விசுவாசம் மற்றும் பாரம்பரியத்திற்கு மகிழ்ச்சியான அஞ்சலி செலுத்துவதில் இணைந்து, அன்றாட ஷாப்பிங்கை பகிரப்பட்ட உற்சாகமாக மாற்றினர்.
HOS குளோபல் புட்ஸ் பற்றி
சந்தையில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன், HOS குளோபல் புட்ஸ் தரமான தெற்காசிய சுவைகளுக்கான மிகவும் பிரபலமான தேர்வாகவும், அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய தெற்காசிய விநியோகஸ்தராகவும் உள்ளது. அதன் முதன்மை பிராண்டான லட்சுமியுடன் அமெரிக்காவில் இந்திய உணவு விநியோகத்தில் முன்னோடியாக இருந்த முதல் நிறுவனமாக, HOS குளோபல் புட்ஸ் அதிவேகமாக வளர்ந்துள்ளது. இன்று நாடு முழுவதும் 10 கிடங்குகளை இயக்குகிறது. இவை அனைத்தும் 1972ம் ஆண்டு ஜி. எல சோனி நியூயார்க்கில் உள்ள தனது வீட்டின் கேரேஜில் இருந்து தெற்காசிய உணவு நிறுவனத்தை நிறுவியபோது தொடங்கியது.
நியூயார்க்கில் வசிக்கும் ஒரு தெற்காசிய குடியேறிய தம்பதியினராக, சோனிஸ், ஷோபனா சோனி, வீட்டு சமையலுக்கு இந்திய பொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் தினசரி சவால்களை எதிர்கொண்டார். தனது குடும்பத்திற்காக உண்மையான இந்திய உணவைத் தயாரித்து, வீட்டை விட்டு வெளியே ஒரு வீட்டை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம்ஜி. எல். சோனியை நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மூலம் இந்திய சமையல் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யத் தூண்டியது.
விரைவில், வீட்டு பாணி சமையலுக்கான ஏக்கத்தில் தாங்கள் தனியாக இல்லை என்பதை தம்பதியினர் உணர்ந்தனர். 1972ம் ஆண்டில், ஜி.எல்.சோனி தனது தொழில்முனைவோர் மனப்பான்மையை தனது கடையில் ஒரு சிறிய மளிகைக் கடையை அமைக்க வழிவகுத்தார். தெற்காசிய புலம்பெயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு பாரம்பரியம், குடும்ப மதிப்புகள் மற்றும் மரபுகளை அர்த்தமுள்ள அனுபவங்களாகக் கலக்கும் ஒரு தாழ்மையான முயற்சியாகத் தொடங்கிய இது. விரைவில் சுவைகள் மற்றும் கலாச்சாரங்களின் கலவையாக விரிவடைந்து. இப்போது HOS குளோபல் புட் என்று மாறியுள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பர தகவல். நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
தில்லி: டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் பெண்ணை ஏமாற்றியதாக மூவா் கைது
தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் ரூ.14,962 கோடி பட்ஜெட் தாக்கல்
தில்லி உயிரியல் பூங்காவில் ஒரு நாள் மட்டும் விலங்குகளை தத்தெடுக்கும் திட்டம் தொடக்கம்
ஆட்சியில் பங்கு கேட்பது எங்கள் உரிமை: காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர்!
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...