அதிகரிக்கும் மருத்துவச் செலவுகள்: நடுத்தர குடும்பங்கள் அதிகரிக்கும் பொருளாதார அழுத்தத்தை சந்திக்கிறதா?

இந்தியாவில் மருத்துவச் செலவுகள் வேகமாக உயர்ந்து வருகின்றன, குறிப்பாக நகர மற்றும் அரை நகர பகுதிகளில். தினசரி செலவுகள், EMIகள் மற்றும் நீண்டகால நிதி பொறுப்புகளுடன் சேர்த்து மருத்துவச் செலவுகளை நிர்வகிப்பது நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மிகவும் கடினமாகி வருகிறது. வருமான வளர்ச்சியை விட மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளதால், ஒரு பெரிய மருத்துவச் சம்பவம் கூட குடும்ப நிதி நிலையை பாதிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்தியாவில் மருத்துவச் செலவின் அதிகரிப்பு
இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பகுதி மக்கள் தனியார் மருத்துவ சேவைகளையே பெரிதும் நம்புகின்றனர். காரணம், அரச மருத்துவ மையங்கள் அதிக நெரிசலுடன் மற்றும் குறைந்த வசதிகளுடன் இயங்குவதால், தனியார் மருத்துவமனைகள் விரைவான மற்றும் தரமான சிகிச்சையை வழங்குகின்றன.
ஆனால் இவ்வசதிகள் அதிக செலவினத்தைக் கொண்டுள்ளன. OPD ஆலோசனைகள், MRI, CT scan போன்ற பரிசோதனைகள், நிபுணர் ஆலோசனைகள் மற்றும் மருத்துவமனை அனுமதிகள் ஆகியவற்றின் செலவுகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகின்றன.
மேலும், முன்னேற்றமான மருத்துவ தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சிக்கலான சிகிச்சைகள் பயன்பாடு கூட மருத்துவச் செலவுகளை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. இதன் விளைவாக, முன்னர் சாதாரணமாக கருதப்பட்ட சிகிச்சைகள் கூட இப்போது நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு நிதி சுமையாக மாறுகின்றன.
ஏன் நடுத்தர குடும்பங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன
நடுத்தர வர்க்கம் ஒரு நிதி சமநிலையற்ற நிலையில் உள்ளது. அவர்கள் தனியார் மருத்துவ சேவையை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு வருமானம் பெற்றிருந்தாலும், திடீர் மருத்துவ செலவுகளை சமாளிக்க போதுமான சேமிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம்.
EMIகள், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் குடும்ப செலவுகள் போன்ற தொடர்ந்து வரும் பொறுப்புகள் காரணமாக, எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவுகளுக்கு அதிக இடைவெளி இருப்பதில்லை.
பல நேரங்களில், குடும்பங்கள் சேமிப்புகளை பயன்படுத்தவோ அல்லது கடன் எடுக்கவோ வேண்டியதாக மாறுகிறது. மருத்துவமனைக்கு செல்லும் முன் செலவுகள், இன்சூரன்ஸ் கவர் செய்யாத நுகர்வுப் பொருட்கள் மற்றும் அவசர சேவைகள் ஆகியவை கூடுதல் நிதி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனால், மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிக்கும் வேகம் மற்றும் வருமான வளர்ச்சி மந்தமாக இருப்பது நடுத்தர குடும்பங்களை அதிக அபாய நிலைக்கு தள்ளுகிறது.
மருத்துவ அவசர நிலைகள் மாதாந்திர நிதியை பாதிக்கும்
எதிர்பாராத மருத்துவ அவசர நிலைகள் குடும்பங்களின் மாதாந்திர நிதி திட்டத்தை பலவீனப்படுத்துகின்றன. குறைந்த சேமிப்பு வசதியுள்ள நிலையில் திடீர் மருத்துவச் செலவுகளை சமாளிப்பது கடினமாகிறது.
மருத்துவமனை தங்குதல், மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சை பிந்தைய பராமரிப்பு போன்ற காரணங்களால் செலவுகள் வேகமாக உயரும்.
இந்த நிலையில், நிதி பாதுகாப்பு கருவிகளின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக சுகாதார காப்பீடு பாதுகாப்பு வழிகள் திடீர் மற்றும் அதிக மருத்துவச் செலவுகளை சமாளிக்க முக்கிய ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகின்றன.
மருத்துவமனையுடன் செலவுகள் முடிவடைவதில்லை
மருத்துவ செலவுகள் மருத்துவமனை கட்டணங்களுடன் முடிவடைவதில்லை. சிகிச்சைக்கு பின் ஆலோசனைகள், மருத்துவமனை தொகுப்பில் இல்லாத மருந்துகள் மற்றும் மீண்டும் செய்யப்படும் பரிசோதனைகள் ஆகியவை கூடுதல் செலவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
மேலும், பயணம், நோயாளியை பராமரிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான தங்குமிடம் மற்றும் தினசரி வாழ்க்கை செலவுகள் கூட சேர்ந்து நிதி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றன.
நீண்டகால சிகிச்சை நிலைகளில், இவ்வாறான மறைமுக செலவுகள் மொத்தச் செலவின் முக்கிய பகுதியாக மாறுகின்றன.
வருமான இழப்பு கூடுதல் அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது
சில மருத்துவ சூழல்களில், குடும்பத்தின் முக்கிய வருமானம் ஈட்டும் நபர் வேலை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படலாம். இதனால் வருமானம் குறையும் நிலையில் செலவுகள் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகிறது.
இது ஒரே நேரத்தில் வருமான குறைவு மற்றும் செலவுகள் அதிகரிப்பு என்ற இரட்டை நிதி சவாலைக் கொண்டுவருகிறது. இதன் விளைவாக, நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மீள நிதி நிலையை சீர்படுத்துவது மேலும் கடினமாகிறது.
சேமிப்புகள் மற்றும் நீண்டகால இலக்குகள் மீது தாக்கம்
மருத்துவ அவசர நிலைகள் குடும்பங்களின் சேமிப்புகளை மாற்றி விடுகின்றன. கல்வி, வீடு, ஓய்வு வாழ்க்கை போன்ற நீண்டகால இலக்குகளுக்காக வைத்திருந்த நிதி மருத்துவச் செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது உடனடி பிரச்சினையை சமாளிக்க உதவினாலும், நீண்டகால நிதி நிலைத்தன்மையை பாதிக்கிறது. மீண்டும் சேமிப்புகளை கட்டியெழுப்பும் செயல்முறை அதிக நேரம் எடுக்கலாம்.
மருத்துவ பணவீக்கம் ஒரு பெரிய சவால்
இந்தியாவில் மருத்துவ பணவீக்கம் பொதுவான பணவீக்கத்தை விட அதிகமாக உள்ளது. மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், மருத்துவமனை செலவுகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளின் மேம்பாடு ஆகியவை இதற்கான முக்கிய காரணங்கள்.
கல்லீரல், இதயம் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சை செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால், மருத்துவ செலவுகள் ஒரு தற்காலிக பிரச்சினை மட்டுமல்லாமல் நீண்டகால நிதி சவாலாக மாறியுள்ளது.
நிதி முன்னேற்பாடுகளுக்கு மாற்றம்
மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரித்துவரும் நிலையில், குடும்பங்கள் நிதி முன்னேற்பாடுகளை மறுபரிசீலனை செய்து வருகின்றன.
சுகாதார அபாயங்களை நிதி திட்டமிடலின் ஒரு பகுதியாக கருதும் மனப்பான்மை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக குடும்ப சுகாதார காப்பீட்டு திட்டங்கள் போன்ற கட்டமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு தீர்வுகள் நீண்டகால நிதி பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.
பாரம்பரிய நிதி திட்டமிடல் போதுமா?
மருத்துவச் செலவுகள் வேகமாக அதிகரிப்பது, பாரம்பரிய நிதி திட்டமிடல் முறைகள் இன்னும் பயனுள்ளதாக உள்ளதா என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.
பல குடும்பங்கள் இன்னும் பழைய மருத்துவச் செலவு கணிப்புகளின் அடிப்படையில் திட்டமிடுகின்றன, ஆனால் தற்போதைய சூழலில் அது பொருந்தாமல் இருக்கலாம்.
வருமான வளர்ச்சி மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்து வருவதால், நிதி திட்டமிடல் முறைகள் மேலும் அபாயத்தை கருத்தில் கொண்டு மாற்றப்பட வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது.
இன்று மருத்துவச்செலவுகள் நடுத்தரகுடும்பங்களின் நிதிநிலைத்தன்மையை மறுபரிசீலனை செய்யவைக்கும் முக்கிய காரணமாக மாறியுள்ளது.
