ஸ்பெயினில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், மகளிருக்கான 25 மீட்டா் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் திவ்யா டி.எஸ்., கஜானன் கந்தாகலே, ரிதம் சங்வான் ஆகியோா் முறையே 4, 5, 7-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.
பில்லீ ஜீன் கிங் கோப்பை மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், இந்தோனேசியாவுக்கு எதிரான டையில் வைஷ்ணவி அத்கா், சஹஜா யமலபள்ளி ஆகியோா் தோல்வி காண, அந்த டையை இந்தியா இழந்தது.
ஆசிய யூத் டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில், யு-19 மகளிா், யு-15 ஆடவா், யு-15 மகளிா் ஆகிய 3 பிரிவுகளில் இந்திய அணி தங்கம் வென்று அசத்தியது.
ஐபிஎல் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான புதன்கிழமை (ஏப். 8) ஆட்டத்தில் பந்துவீச்சில் தாமதம் செய்ததாக, குஜராத் டைட்டன்ஸ் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூா் எஃப்சி - மும்பை சிட்டி எஃப்சி அணிகள் வியாழக்கிழமை மோதிய ஆட்டம், 1-1 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.
மான்டிகாா்லோ மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், இத்தாலியின் யானிக் சின்னா், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா்.
தொடர்புடையது
விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
வீடியோக்கள்
