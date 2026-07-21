Dinamani
புத்தகப்பை சுமை இனி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்இன்டர்நெட் இல்லாமல் யுபிஐ பணப்பரிமாற்றம்! பின் எண் கூட வேண்டாம்!சிஜேபிக்கு ஆதரவு! பிரதமர் மோடி வீட்டின் முன்பாக ராகுல் காந்தி தர்னா!பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்! ராகுல் வலியுறுத்தல்நாடாளுமன்றத்தில் தொடரும் அமளி! இரு அவைகளும் நாளை வரை ஒத்திவைப்பு!சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் முழக்கமிட்ட பாடகர் அறிவு கைது!நீட் விவகாரத்தில் மாணவர்கள் பக்கம் மோடி! மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்!பேரவை கதவு பூட்டப்படுமா? எதிர்க்கட்சிகளும் சைகை காட்டலாமா? ஜேசிடி பிரபாகர் பதில்
/
விளையாட்டு

ஸ்பெயின் வீரர்கள் மீது தாக்குதல்! ஆர்ஜென்டீனா வீரர்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுமா?

ஸ்பெயின் அணி வீரர்களை தாக்கிய சம்பவத்தில், ஆர்ஜென்டீனா அணி வீரர்கள் தடைகளை எதிர்கொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்...

News image

மோதிக்கொண்ட ஸ்பெயின் - ஆர்ஜென்டீனா வீரர்கள்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 4:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்பெயின் அணி வீரர்களை தாக்கிய சம்பவத்தில், ஆர்ஜென்டீனா அணி வீரர்கள் தடைகளை எதிர்கொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சியில் கடந்த திங்கள்கிழமை அதிகாலை நடைபெற்ற பிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஆர்ஜென்டீனாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை உச்சி முகர்ந்தது.

பின்னர் ஸ்பெயின் அணி வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது, இரு அணி வீரர்களும் திடலில் மோதிக்கொண்டதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் உருவானது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பிஃபா நேற்று (ஜூலை 20) விசாரணை நடத்தியது. விடியோ காட்சிகளில் ஆர்ஜென்டீனா வீரர் லியாண்ட்ரோ பரேடெஸ் உள்பட பல வீரர்கள் கைகலப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

ஸ்பெயின் வீரர் எரிக் கார்சியாவின் கழுத்தைப் பிடித்துத் தள்ளிய லியாண்ட்ரோ, ஸ்பெயின் அணியின் இளம் மிட்ஃபீல்டர் கவி தலையிட்டபோது அவரையும் கீழேத்தள்ளினார்.

வெற்றியைக் கொண்டாட ஸ்பெயின் கேப்டன் ரோட்ரி திடலுக்குள் ஓடுபோது, ஆர்ஜென்டீனாவின் தடுப்பாட்ட வீரர் நஹூயல் மொலினா அவரது வயிற்றில் அடித்ததும் விடியோவில் பதிவாகியிருந்தது. இதனால், ஆர்ஜென்டீன பயிற்சியாளர் லயோனல் ஸ்கலோனி மற்றும் பிற வீரர்கள் நிலைமையைச் சமாதானப்படுத்த முயன்றனர்.

இந்தச் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில். மோதலில் ஈடுபட்ட ஆர்ஜென்டீனா வீரர்கள் கடுமையான தடைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பிஃபா விதிகளின் 14-வது பிரிவின் கீழ், வன்முறைச் செயல்களில் ஈடுபட்டதாகக் கண்டறியப்பட்ட வீரர்கள் குறைந்தபட்சம் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

எதிரணி வீரரைத் தாக்குதல், முழங்கையால் இடித்தல், குத்துதல், உதைத்தல், கடித்தல் போன்ற குற்றங்களுக்கும் இதே குறைந்தபட்சத் தடை பொருந்தும் என்பதால், லியாண்ட்ரோ பரேடிஸ் உள்பட ஆர்ஜென்டீனா வீரர்கள் தடைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Argentina's World Cup final defeat to Spain could have further consequences, with FIFA launching an investigation into the post-match clashes that broke out after Sunday's final at the New York New Jersey Stadium in New Jersey.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உலகக்கோப்பை வெற்றிக்குப் பின் ஸ்பெயின் - ஆர்ஜென்டீனா வீரர்கள் மோதல்: ஃபிஃபா விசாரணை!

உலகக்கோப்பை வெற்றிக்குப் பின் ஸ்பெயின் - ஆர்ஜென்டீனா வீரர்கள் மோதல்: ஃபிஃபா விசாரணை!

20 லட்சம் பேர் முன்னிலையில் ஸ்பெயின் வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

20 லட்சம் பேர் முன்னிலையில் ஸ்பெயின் வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

ஸ்பெயின் அணி சிறப்பாக விளையாடியது: ஆர்ஜென்டீனா பயிற்சியாளர் பேட்டி!

ஸ்பெயின் அணி சிறப்பாக விளையாடியது: ஆர்ஜென்டீனா பயிற்சியாளர் பேட்டி!

அரையிறுதியில் ஜெர்ஸியை மாற்றும் ஆர்ஜென்டீனா! பின்னணியில் ஒரு வரலாற்று காரணம்!

அரையிறுதியில் ஜெர்ஸியை மாற்றும் ஆர்ஜென்டீனா! பின்னணியில் ஒரு வரலாற்று காரணம்!

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !