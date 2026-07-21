உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: இந்திய அணி அறிவிப்பு! இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் வருகிற ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி முதல் ஆக.30 ஆம் தேதி வரை பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்தத் தொடரில் மொத்தமாக 16 அணிகள் ஏ, பி, சி, டி என நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹாக்கியை தேசிய விளையாட்டாகக் கொண்டுள்ள இந்தியா, வேல்ஸ், இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியவற்றுடன் 'டி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் இளம் வீரர்கள் பலருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அணியை ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் வழிநடத்துகிறார். இளம் வீரர்கள் ராஜீந்தர் சிங் மற்றும் ஆதித்யா அர்ஜுன் லாலாகே ஆகியோருக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டிஃபென்டர் அமந்தீப் லக்ரா, மிட்பீல்டர்கள் ராஜ் குமார் பால் மற்றும் ரவிச்சந்திர சிங் மொய்ராங்தெம், செல்வம் கார்த்தி ஆகியோர் அணியில் இருந்து ஓரங்கப்பட்டுள்ளனர்.
இங்கிலாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் பரம எதிரியான பாகிஸ்தான் ஆகியவற்றுடன் 'டி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய அணி, தனது அனைத்து ஆட்டங்களையும் நெதர்லாந்தில் உள்ள ஆம்ஸ்டெல்வீன் திடலில் விளையாடுகிறது. ஆக. 15 ஆம் தெதி வேல்ஸுக்கு எதிராக விளையாடும் இந்திய அணி, அதைத் தொடர்ந்து ஆக. 17 ஆம் தேதி இங்கிலாந்தையும், ஆக. 19 ஆம் தேதி பாகிஸ்தானையும் எதிர்கொள்கிறது.
இந்திய அணி விவரம்
கோல்கீப்பர்கள்: மோஹித் எச்.எஸ், சூரஜ் கர்கேரா.
டிஃபென்டர்கள்: ஜர்மன்பிரீத் சிங், ஹர்மன்பிரீத் சிங் (கேப்டன்), அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங், சஞ்சய், சுமித், யஷ்தீப் சிவாச்.
மிட்ஃபீல்டர்கள்: ராஜிந்தர் சிங், ஆதித்யா அர்ஜுன் லலாகே, ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங், நீலகண்ட சர்மா, விவேக் சாகர் பிரசாத்.
முன்கள வீரர்கள்: தில்ப்ரீத் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, சுக்ஜீத் சிங், மன்தீப் சிங், அபிஷேக்.
உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் 1973-ல் ஆம்ஸ்டர்டாமில் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், 1971-ல் பார்சிலோனாவில் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றதைத் தொடர்ந்து, 1975-ல் கோலாலம்பூரில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றிருந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டு சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற தொடரில் இந்திய அணி 9-ஆவது இடத்தைப் பிடித்தது.
தங்கப்பதக்கம் வென்ற பிறகு, இந்திய அணி அதன்பின்னர் இதுவரை எந்தவொரு உலகக் கோப்பையிலும் பதக்கத்தையும் வெல்லாதது நினைவுகூரத்தக்கது.
Summary
Hockey India have named a 20-member men's World Cup squad led by Harmanpreet Singh, with youth and experience across all lines. India have been drawn alongside Wales, England and Pakistan in the group stages of the tournament, starting August 15.
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