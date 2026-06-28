டி20 உலகக் கோப்பை: வாழ்வா? சாவா? போட்டியில் இந்தியா பேட்டிங்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் லண்டன் லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறும் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் இந்திய அணி அரையிறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும். தோல்வியடையும் பட்சத்தில், தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா போட்டி என்பதால் ரசிகர்களிடம் இந்த போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Summary
The Indian team has won the toss and elected to bat in the match against Australia in the T20 World Cup tournament.
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