50,000 டூ 70 லட்சம்... ஒரே நாளில் உலகப் பிரபலமான கோல்கீப்பர் வோசின்ஹா!

பிஃபா உலகக்கோப்பையில் வெறும் 5 லட்சம் மக்கள்தொகை கொண்ட கேப் வெர்டே அணியின் கோல்கீப்பர் ஒரே நாளில் உலகப் பிரபலமாகியிருக்கிறார்.
ஃபிபா உலகக்கோப்பைத் தொடரின் 14-வது போட்டி அமெரிக்காவின் ஜியார்ஜியா, அட்லாண்டா திடலில் நேற்று (ஜூன் 15) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ஹெச் பிரிவில் நட்சத்திர வீரர்கள் கொண்ட ஐரோப்பிய சாம்பியன் ஸ்பெயின் அணியை மிகச் சிறிய நாடான கேப் வெர்டே அணி எதிர்கொண்டது.
ஸ்பெயின் அணி எளிதில் வெற்றி பெறும் என்று பலரும் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், கேப் வெர்டே அணியின் கோல்கீப்பர் வோசின்ஹாவின் சிறப்பான ஆட்டத்தால், இந்தப் போட்டி கோல்கள் இன்றி 0-0 என்ற நிலையில், சமனில் முடிந்தது.
தொடக்கம் முதலே ஸ்பெயின் வீரர்களின் அதிரடி தாக்குதலை சமாளித்த கேப் வெர்டே அணியின் கோல்கீப்பர் வோசின்ஹா, ஸ்பெயினின் 7 கோல்களைத் தடுத்து உலக ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
ஆட்டத்தின் முடிவில், வோசின்ஹா ஆட்டநாயகனாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டார். கால்பந்து உலக கோப்பையின் ஒரே போட்டியால் கேப் வேர்டே அணியின் கோல் கீப்பர் வோசின்ஹா ஒரே நாளில் உலகப் பிரபலமாக உயர்ந்திருக்கிறார்.
அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்வோரின் எண்ணிக்கை 50,000-லிருந்து சில மணி நேரங்களிலேயே 50 லட்சமாக உயர்ந்து. கடந்த 12 மணிநேரத்துக்குள் அவரின் பின்தொடர்வோரின் எண்ணிக்கை சுமார் 75 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
By the time Vozinha came out for a post-match chat, the number of his followers on Instagram had gone past 1.5 million. By the time of writing this, the number of his followers was closing in on the 7 million mark.
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