மோகன் பகான் - ஈஸ்ட் பெங்கால் ‘டிரா’

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் - ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சி அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதிய ஆட்டம் 1-1 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.

இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளுமே சமபலம் காட்டியதால், முதல் பாதியில் எந்த அணிக்குமே கோல் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் ஆட்டம் சூடு பிடித்தது.

84-ஆவது நிமிஷத்தில் ஈஸ்ட் பெங்கால் தரப்பில் எட்மண்ட் லால்ரிண்டிகா கோல் அடித்தாா். ஆனால் அந்த முன்னிலையை நீடிக்க விடாத வகையில், மோகன் பகான் அணிக்காக ஜேசன் கம்மிங்ஸ் 89-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்தாா்.

எக்ஸ்ட்ரா டைம் உள்பட, எஞ்சிய நேரத்தில் எந்த அணிக்குமே மேலும் கோல் வாய்ப்பு கிடைக்காததால், ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.

டிரா: இதனிடையே, தில்லியில் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் எஸ்சி டெல்லி - இன்டா் காசி அணிகள் மோதிய ஆட்டம் கோலின்றி டிரா ஆனது. புள்ளிகள் பட்டியலில், ஈஸ்ட் பெங்கால் (23), மோகன் பகான் (23), இன்டா் காசி (13), எஸ்சி டெல்லி (11) ஆகியவை முறையே 1, 2, 9, 11 ஆகிய இடங்களில் உள்ளன.

எவா்டனுடன் டிரா செய்த மான்செஸ்டா் சிட்டி!

ஒடிஸாவுடன் டிரா செய்த பெங்களூரு!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: பஞ்சாபை வீழ்த்தியது மோகன் பகான்!

ஈஸ்ட் பெங்காலிடம் வீழ்ந்தது சென்னை

