யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: இன்று இந்தியா-கஜகஸ்தான் மோதல்

Updated On :29 மே 2026, 5:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ககமிகாஹரா : யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இந்தியா-கஜகஸ்தான் ஆடவா் அணிகள் மோதுகின்றன.

ஜப்பான் நாட்டின் ககமிகாஹராவில் ஆடவா், மகளிா் ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி மே 29 முதல் ஜூன் 6 வரை நடைபெறுகிறது.

இதற்கான இந்திய அணி போபாலில் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு, பலமான ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் ஆடி ஜப்பான் சென்றுள்ளது.

கேதன் குஷ்வாஹா தலைமையிலான இந்திய யு 18 ஆடவா் அணி குரூப் ஏ பிரிவில் ஜப்பான், கொரியா, சீன தைபே, கஜகஸ்தானுடன் இடம் பெற்றுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தானுடன் ஆடுகிறது இந்தியா. குரூப் பி பிரிவில் மலேசியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், சீனா இடம் பெற்றுள்ளன.

மகளிா் அணி குரூப் ஏ பிரிவில் மலேசியா, சிங்கப்பூா், கொரியாவுடன் இடம் பெற்றுள்ளது. மே 30-இல் முதல் ஆட்டத்தில் மலேசியாவுடன் மோதுகிறது இந்தியா.

அரையிறுதி ஜூன் 5-இலும், இறுதி ஆட்டம் 6-இலும் நடைபெறவுள்ளது.

