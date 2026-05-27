இந்திய யு-18 ஹாக்கி அணிகள் ஜப்பான் பயணம்

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் ஜப்பான் புறப்பட்டுச் சென்றன.

இந்திய மகளிா் ஹாக்கி அணி.

Updated On :27 மே 2026, 1:29 am IST

ஜப்பானின் ககாமிஹராவில் மே 29 முதல் ஜூன் 6 வரை ஆசிய கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆடவா் அணி கேதன் குஷ்வாஹா தலைமையிலும், மகளிா் அணி ஸ்வீட்டி குஜுா் தலைமையிலும் பங்கேற்கிறது. இரு அணிகளும் தீவிர பயிற்சிக்குபின், ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் ஆடின.

தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஜப்பான் புறப்பட்டுச் சென்றன. ஆடவா் அணிக்கு ஜாம்பவான் சா்தாா் சிங், ரஜ்னிஷ் மிஸ்ராவும், மகளிா் அணிக்கு ராணி ராம்பாலும் பயிற்சியாளராக செயல்படுகின்றனா்.

இப்போட்டிக்கு தயாராகும் வகையில் போபாலில் இரு அணியினரும் ஆஸி. அணியினருடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் ஆடினா்.

குரூப் ஏ பிரிவில் உள்ள இந்திய ஆடவா் அணி 29-ஆம் தேதி கஜகஸ்தானுடனும், 31-இல் ஜப்பானுடனும், ஜூன் 1-இல் கொரியாவுடனும், 3-இல் தைபேயுடனும், ஆடுகின்றன.

குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள மகளிா் அணி 30-இல் மலேசியா, 31-இல் கொரியா, ஜூன் 2-இல் சிங்கப்பூருடன் மோதுகிறது.

இரு பிரிவுகளிலும் முதலிரண்டு அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும். ஜூன் 5-இல் அரையிறுதியும், 6-இல் இறுதி ஆட்டமம் நடைபெறும்.

