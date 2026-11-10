The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்கார் படத்தை விஜய் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்எல்லாவற்றையும் திமுக - தவெக இடையிலான பிரச்னை என்று பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் விஷயம் அல்ல: பெ. சண்முகம்அரசின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவதில் என்ன தவறு? வைகோவுக்கு பெ. சண்முகம் பதிலடிசெஞ்சி சிறுமியே கண்டறியப்படவில்லை; மற்றொரு சிறுமி கடத்தல்: கனிமொழி வருத்தம்திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக இருந்ததா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்விதொடர் கொலைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது: அமைச்சர் வன்னி அரசுஅதிகரிக்கும் துப்பாக்கி கலாசாரம்! அச்சத்தின் பிடியில் தமிழக மக்கள்! - இபிஎஸ் விமர்சனம்பெண் ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்: காவல் துறையில் திமுக சார்பில் மனு!மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்

துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப்: இந்திய மகளிர் அணிக்கு தங்கம்!

கத்தாரில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய மகளிா் அணி 25 மீட்டா் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது.

ஈஷா சிங், திவ்யா சுப்பராஜு,மனு பாக்கா்.

Updated On :

கத்தாரில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய மகளிா் அணி 25 மீட்டா் பிஸ்டல் பிரிவில் செவ்வாய்க்கிழமை தங்கப் பதக்கம் வென்றது.

இறுதிச்சுற்றில், ஈஷா சிங், மனு பாக்கா், திவ்யா சுப்பராஜு ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 1,761 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கத்தை தட்டிச் சென்றது. தென் கொரியா 1,748 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியும், வியத்நாம் 1,745 புள்ளிகளுடன் வெண்கலமும் வென்றன.

அணிகள் பிரிவில் தங்கம் கிடைத்தாலும், 25 மீட்டா் பிஸ்டல் மகளிா் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அதன் இறுதிச்சுற்றில், மனு பாக்கா் 27 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, ஈஷா சிங் 11 புள்ளிகளுடன் கடைசி இடமே பற்றாா்.

முன்னதாக தகுதிச்சுற்றில், ஈஷா சிங் (590), மனு பாக்கா் (587) முறையே 3 மற்றும் 6-ஆம் இடங்களுடன் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருந்தனா். போட்டியில் தற்போது இந்தியா, 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என, 9 பதக்கங்களுடன் 2-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திய அணிகளுக்கு தங்கம், வெள்ளி

துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திய அணிகளுக்கு தங்கம், வெள்ளி

துப்பாக்கி சுடுதல்: உதய்வீருக்கு தங்கம்!

துப்பாக்கி சுடுதல்: உதய்வீருக்கு தங்கம்!

ஆசிய பாரா போட்டிகளுக்கான தோ்வில் முறைகேடுகள் புகாா்: அமைச்சா் நிகழ்ச்சியில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஆசிய பாரா போட்டிகளுக்கான தோ்வில் முறைகேடுகள் புகாா்: அமைச்சா் நிகழ்ச்சியில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஈஷா, குல்வீா், முரளி, யஷ்வீருக்கு வெள்ளி: தமிழகத்தின் வித்யாவுக்கு சாதனை வெண்கலம்

ஈஷா, குல்வீா், முரளி, யஷ்வீருக்கு வெள்ளி: தமிழகத்தின் வித்யாவுக்கு சாதனை வெண்கலம்

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!