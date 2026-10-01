கிரேக்க - ரோமன் மல்யுத்தத்தில் வெள்ளி வென்று சாதனை படைத்தார் நிதேஷ் சிவாச்!
கிரேக்க - ரோமன் மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று நிதேஷ் சிவாச் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளதைப் பற்றி...
யூரி நாகசாடோ - நிதேஷ் சிவாச்.
கிரேக்க - ரோமன் மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று நிதேஷ் சிவாச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா மாகாணத்தில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் 20-ஆவது தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆடவர் 97 கிலோ கிரேக்க - ரோமன் மல்யுத்தப் பிரிவில், ஜப்பானின் யூரி நாகசாடோ மற்றும் இந்தியாவின் நிதேஷ் சிவாச் இவரும் தங்கப்பதக்கத்துக்கான இறுதிப்போட்டியில் மோதினர்.
இந்தப் போட்டியின் முதல் சுற்றில் ஜப்பானின் யூரி நாகசாடோ 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றார். முதல் சுற்றின் கடைசி 30 வினாடிகளில் சிவாச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாலும், அவரால் புள்ளிகளைப் பெற முடியவில்லை.
ஆட்டம் முடிய இரண்டு நிமிடங்கள் இருந்த நிலையில், கூடுதலாக இரண்டு புள்ளிகளைப் பெற்று நகாசடோ 4-0 என்ற வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றார். இறுதியில் நகாசடோ தங்கப் பதக்கத்தையும், சிவாச் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
1962 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாருதி மானே இதே பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தார். 64 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கிரேக்க - ரோமன் மல்யுத்த வீரர் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது இரண்டாவது முறையாகும்.
Summary
India’s Nitesh Siwach secured the silver medal in the men’s 97kg Greco-Roman wrestling event at the Asian Games 2026 after being defeated by Japan’s Yuri Nakazato in the gold medal match on October 1.
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