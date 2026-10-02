படகு பந்தயத்தில் தமிழக வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் வெண்கலம் வென்று அசத்தல்!
ஆசிய விளையாட்டுப் படகு பந்தயத்தில் தமிழக வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளதைப் பற்றி...
நேத்ரா குமணன்
ஆசிய விளையாட்டுப் படகு பந்தயத்தில் தமிழக வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயாவில் ஆசிய விளையாட்டுத் தொடர் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், பெண்களுக்கான டிங்கி படகுப் பிரிவில் இந்தியாவுக்காக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் கலந்துகொண்டார்.
தாய்லாந்தின் சோபியா மாண்ட்கோமெரிக் 5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்து தங்கப்பதக்கத்தையும், சிங்கப்பூரின் ஜானியா ஆங்க் 13 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடம் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், சென்னையில் பிறந்தவரான நேத்ரா, 14 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
முதல்முறையாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தொடரில் பங்கேற்ற நேத்ராவுக்கு இது முதல் பதக்கமாகும். இதற்கு முன்னதாக 2014, 2018 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்ற நேத்ரா, 2014-ல் ஏழாவது இடத்தையும், 2018-ல் ஐந்தாவது இடத்தையும் பிடித்தார். அதே சமயம், 2022-ல் நூலிழையில் பதக்கத்தைத் தவறவிட்டார்.
இந்திய குழுவினர் 12 தங்கம், 25 வெள்ளி, 34 வெண்கலப்பதக்கத்துடன் மொத்தமாக 71 பதக்கங்களை வென்று 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளனர். 157 தங்கம் உள்பட 297 பதக்கங்களை வென்று சீன குழுவினர் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
Summary
Nethra Kumanan added another milestone to her trailblazing career on Friday, October 2, winning the bronze medal in the women's dinghy event at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan.
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